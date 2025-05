Trump amenaza con imponer aranceles del 50% a la Unión Europea

https://noticiaslatam.lat/20250523/trump-amenaza-con-imponer-aranceles-del-50-a-la-union-europea-1162695855.html

Trump escribió a través de su plataforma Truth Social que ha sido "muy difícil" negociar con el grupo de 27 países de la UE que, según él, fue creado "con el objetivo principal de sacar ventaja de Estados Unidos en la parte comercial"."Sus poderosas barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustas e injustificadas contra empresas estadounidenses, y más, han provocado un déficit comercial con Estados Unidos", escribió el republicano en Truth Social.Horas después, mientras firmaba un decreto en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump le dijo a la prensa que no está buscando un acuerdo con la UE; pero sostuvo que, "si alguien viene y quiere construir una planta aquí, puedo hablar con ellos sobre un poco de retraso" en la entrada en vigor de los aranceles. De aplicarse, las nuevas tarifas elevarían drásticamente los aranceles actuales y avivarían las tensiones entre Washington y sus socios europeos. Además, se trataría de un gravamen de más del doble del arancel inicial del 20%, que estuvo brevemente vigente en abril. Al respecto, el ministro delegado francés de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, escribió en X: "Nos mantenemos en la misma línea: desescalada, pero estamos listos para responder". El 2 de abril, Trump anunció la introducción de aranceles sobre las importaciones de otros países. El tipo mínimo básico se fijó en 10%, con tasas más altas aplicadas a 57 países en función del déficit comercial. Para las mercancías procedentes de la Unión Europea, el porcentaje se fijó en 20%.El 9 de abril, Trump declaró que se impondría un arancel base del 10% durante 90 días a más de 75 países que no habían tomado represalias y habían solicitado negociar, excepto China.Si bien la UE se mostró abierta a negociar, los acuerdos no han florecido y, en repetidas ocasiones, el jefe Estado estadounidense ha denunciado el déficit comercial con Europa que, según datos del representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), en 2024 se elevó a 235.000 millones de dólares.La Comisión Europea ha puesto en duda las cifras, alegando que se trata de un déficit de 160.000 millones de euros y sólo 50.000 millones de dólares si se integra al excedente comercial estadounidense en términos de servicios. Poco después de la publicación de Trump en Truth Social, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en una entrevista en Fox News que las "propuestas de la UE no han sido de la misma calidad que hemos visto de nuestros otros socios comerciales importantes". Paralelamente, los tres principales índices bursátiles europeos se desplomaron con fuerza. Así, el STOXX 600 bajó un 1,7%. El DAX alemán cayó un 2,4%, mientras que el índice CAC francés cedió un 2,2%. Incluso, el TSE de Londres bajó un 1%.

