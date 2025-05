https://noticiaslatam.lat/20250525/sheinbaum-amenaza-con-movilizaciones-contra-proyecto-para-tasar-remesas-en-eeuu-1162718834.html

Sheinbaum amenaza con movilizaciones contra proyecto para tasar remesas en EEUU

Sheinbaum amenaza con movilizaciones contra proyecto para tasar remesas en EEUU

La presidenta de México rechazó nuevamente el proyecto estadounidense para colocar gravámenes a los apoyos que envían las personas migrantes a sus lugares de... 25.05.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, la mandataria recordó que, en las últimas semanas, hizo un llamado para que los mexicanos en territorio estadounidense enviaran cartas y correos electrónicos a los legisladores de la nación norteamericana para mostrar su rechazo ante esta moción."En el Congreso de EEUU pasó una iniciativa donde le quieren poner un impuesto a las remesas a lo que mandan nuestros paisanos a las familias en México. Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así", puntualizó.El 22 de mayo, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó por un estrecho margen la iniciativa de recortes de gastos y alivio fiscal del presidente Donald Trump, luego de la presión ejercida por el mandatario tras su derrota en comité hace unos días.El proyecto, que lleva el nombre de Gran y hermoso proyecto de ley y contiene más de 1.000 páginas, incluye una disposición que establece 3,5% de carga impositiva a las remesas enviadas desde EEUU, propuesta que fue criticada por el Gobierno mexicano, que envió una delegación a Washington intentando frenar su inclusión.Si bien no tuvo éxito el intento de México de eliminar este punto —que la propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "injusto e ilegal"—, el gravamen bajó del 5% inicial al 3,5% que aparece en el texto final votado por la Cámara de Representantes.

