https://noticiaslatam.lat/20250521/por-que-el-pronostico-es-discutible-bruselas-situa-otra-vez-a-espana-como-motor-economico-de-la-ue-1162662879.html

Por qué el pronóstico es discutible: Bruselas sitúa otra vez a España como motor económico de la UE

Por qué el pronóstico es discutible: Bruselas sitúa otra vez a España como motor económico de la UE

Sputnik Mundo

La Comisión Europea augura que la economía española será la más dinámica de los países grandes de la UE en 2025. Vaticina que crecerá un 2,6%, casi el triple... 21.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-21T17:23+0000

2025-05-21T17:23+0000

2025-05-21T17:23+0000

españa

🌍 europa

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

valdis dombrovskis

mark rutte

alemania

comisión europea

banco de españa

pedro sánchez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/15/1162664183_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_144d8275401b282fd81db2d33dd118ca.jpg

El informe de previsiones económicas de primavera publicado por la Comisión Europea rebaja las expectativas de crecimiento en 2025 tanto en la eurozona como en la UE en general. Si el anterior pronóstico de otoño auguraba un incremento de la actividad de un 1,3% para la eurozona, ahora la estimación se reduce al 0,9%. Y la previsión también se rebaja cuatro décimas para el conjunto de la UE: un 1,1%."Se espera que el crecimiento continúe en 2025, aunque a un ritmo moderado", comentó el eurocomisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, durante la presentación del documento. En el informe, se afirma que la rebaja de expectativas obedece en gran parte "a la subida de aranceles y a la incertidumbre sobre los precios" derivadas del cambio drástico en la política comercial de EEUU.Sin embargo, España conforma una de las excepciones a la tónica general de las previsiones de la Comisión, cuyos peores pronósticos reserva para Austria, en recesión en 2024 y a la que augura otra etapa negativa (-0,2%), y Alemania (0,0%). El país ibérico incluso mejora tres décimas su previsión de crecimiento, hasta situarse en el 2,6%. Es un dato parejo a los avanzados por organismos como el FMI (2,5%) o el Banco de España (2,7%), y coincidente con la estimación del propio Gobierno español. Recordamos que la economía española creció en 2024 un 3,2%.En el capítulo dedicado a España, los economistas de la Comisión Europea destacan el respaldo de la demanda interna y los "buenos resultados" del mercado laboral, "que mantendrán el crecimiento del consumo privado, y al fortalecimiento previsto de la inversión, gracias también a la aplicación del plan de recuperación y resistencia". Se prevé un descenso constante de la tasa de desempleo (11,3% en la actualidad), hasta situarse ligeramente por debajo del 10% en 2026.El panorama descrito ubica a España, la cuarta economía de la UE, como el país que más crece por segundo año consecutivo en el entorno de las economías grandes de la eurozona, donde Alemania sigue deprimiéndose. El 2,6% de crecimiento vaticinado por Bruselas es casi el triple de lo que se espera para la eurozona (0,9%).Pero no es oro todo lo que reluceUna explicación del pronóstico favorable de la economía española es la menor exposición de su comercio exterior con EEUU. El volumen de sus exportaciones hacia ese país no es significativo y, de hecho, la balanza comercial es negativa; España importa mucho más de EEUU de lo que exporta allí. Pero como apunta el Banco de España, la tensión arancelaria añade una "considerable incertidumbre" que puede derivar en un riesgo inflacionario.Además, el déficit comercial de España con el mundo en general ha aumentado un 86,4% durante el primer trimestre del año. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, en ese espacio de tiempo alcanzó los 10.093 millones de euros solo con China, por ejemplo. Y el desequilibrio comercial con EEUU también aumentó un 54%, en comparación con el mismo período del año anterior. ¿Son preocupantes estas cifras y restan solidez al pronóstico favorable de Bruselas?El Gobierno español defiende la competitividad de su economía, al subrayar que las exportaciones al seno de la UE aseguran un superávit comercial por octavo año consecutivo. Francia, Portugal y el Reino Unido son el destino de exportaciones cifradas en algo más de 12.000 millones de euros en conjunto.Este catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, señala que la economía española, pese a ofrecer datos macroeconómicos positivos, padece de "baja productividad", aspecto que también afecta a la economía mundial. A su juicio, las cifras de crecimiento atienden a un factor demográfico de base inmigrante, que apuntala un modelo de desarrollo de bajo valor añadido.España crece produciendo poco e importando mucho más de lo que exporta. De enero a marzo, las importaciones aumentaron un 9,3% y las exportaciones solo un 2,6%. Los precios energéticos son más baratos que en Alemania y el Reino Unido, y podrían redundar en una producción industrial más competitiva o en un consumo más barato. "Pero para eso hay que invertir en núcleos de baterías que equilibren el sistema eléctrico y evitar situaciones como la que parece ser se dio el 28 de abril en forma de gran apagón", recuerda Niño-Becerra.El factor del gasto militarAparte del plan de rearme de la UE en curso, la OTAN exigirá a sus miembros en su cumbre de junio suscribir un aumento del gasto en defensa del 5% del PIB antes de 2032, como aireó su secretario general, Mark Rutte, durante la reunión de la Comunidad Política Europea en Tirana, y como exige Donald Trump.Pero no está claro que semejantes inversiones puedan acabar redundando en un crecimiento económico sostenible, al menos sin afectar otros ámbitos. En el caso de España, donde el anuncio de Pedro Sánchez de llegar a un 2% de gasto en 2025 suscitó una conmoción política, significará acabar dedicando 78.000 millones de euros anuales al gasto militar, más que el presupuesto de educación (4%) y cercano al sanitario y farmacéutico (6,4%). El Gobierno español alberga muchas dudas y algunos de sus miembros incluso declaran sus reticencias.La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó de "enorme error" y un sinsentido "fijar un porcentaje si más" sin antes discutir los recursos realmente necesarios. "El 2% de gasto en defensa ya es mucho esfuerzo", aseguró por su parte Pilar Alegría, ministra portavoz del Ejecutivo.Ante tales aumentos en perspectiva, en opinión de Niño-Becerra, solo caben tres posibilidades. "O se aumentan impuestos si se decide mantener el resto del gasto, o se reducen gastos y se mantienen impuestos, o una combinación de ambas posibilidades", explica, seguro de que las consecuencias para el estado del Bienestar llegarán antes o después.

https://noticiaslatam.lat/20250201/quien-es-el-principal-beneficiario-de-la-creciente-crisis-economica-en-alemania-1160921558.html

https://noticiaslatam.lat/20250404/doble-presion-insoportable-los-riesgos-de-espana-para-enfrentar-los-aranceles-de-trump-1161868029.html

https://noticiaslatam.lat/20250515/alemania-respalda-demanda-de-trump-de-que-la-otan-destine-5-del-pib-en-defensa-1162566712.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, valdis dombrovskis, mark rutte, alemania, comisión europea, banco de españa, pedro sánchez, santiago niño becerra, margarita robles, crecimiento económico, déficit, aranceles, guerra comercial