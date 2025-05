https://noticiaslatam.lat/20250523/las-ffaa-rusas-liberan-6-localidades-y-abaten-a-casi-9000-soldados-ucranianos-en-la-ultima-semana-1162689958.html

Las FFAA rusas liberan 6 localidades y abaten a casi 9.000 soldados ucranianos en la última semana

El Ejército ruso continuó progresando en varios frentes y logro liberar seis localidades en la última semana de la operación militar especial, informan desde... 23.05.2025, Sputnik Mundo

Según se detalla, las tropas rusas liberaron las localidades de Alexandrópol, Bogatír, Novoolénovka y Nóvaya Poltavka en la república popular de Donetsk, así como Márino en la región de Sumí y Rádkovka en la región de Járkov.También se precisa que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 2.875 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.585 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.665 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.185 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 415 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.180 militares.Las FFAA de Rusia destruyeron 14 tanques, 88 piezas de artillería, incluidas 18 fabricadas en los países de la OTAN y un total de 119 vehículos blindados de transporte, entre los cuales se encuentran los М113 y los HMMWV, todos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa interceptó 30 bombas con kits de guiado y planeo JDAM, 12 proyectiles del sistema Himars, todos ellos producidos en EEUU y derribó 1.548 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En junio pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

