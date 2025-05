https://noticiaslatam.lat/20250507/inseguridad-en-peru-se-esta-yendo-mas-alla-de-la-capacidad-de-las-fuerzas-policiales-1162386057.html

Inseguridad en Perú "se está yendo más allá de la capacidad de las fuerzas policiales"

El secuestro y asesinato de 13 mineros en la localidad de Pataz, al norte del país, vuelve a generar críticas en torno al Gobierno de Dina Boluarte, que busca una mayor participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen.Luego de la masacre, atribuida al problema de la minería ilegal en la zona, Boluarte anunció en conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas tomarían el control de la zona de Pataz, instalando una base militar en el área. La mandataria hizo algo similar en marzo, cuando una ola de crímenes a transportistas de Lima llevó a decretar estado de emergencia y recurrir a los militares para controlar algunas zonas de la capital peruana.En efecto, el país sudamericano registró 750 homicidios entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2025, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Defunciones recopilados por el analista peruano Juan Carbajal. A través de su cuenta de X, consignó que la cifra representa un 21% de lo registrado en el mismo período de 2024.Boluarte apretó "el botón del piloto automático"Manco lamentó que el Gobierno peruano no ha implementado "un plan real" para abordar el problema de la criminalidad, que se disparó a partir de la acción de bandas criminales dedicadas a la extorsión a comerciantes, transportistas o que buscan el control de economías informales como la minería ilegal en algunas zonas del país.Para el experto, no existe actualmente "un trabajo planificado para minimizar o desbaratar la criminalidad en el país" sino que la Administración de Boluarte busca responder con medidas efectistas para intentar demostrar que está actuando. "Esto se podría resolver mejorando los sistemas de inteligencia", planteó el analista.De todos modos, Manco considera que en Perú la crisis de seguridad es también "un problema político" para el país, marcado por cierta falta de voluntad para abordar la situación. "El tema es que no se quiere hacer nada o se quiere dar la apariencia de que se hace", añadió.¿Un "vuelco" en el camino político de Perú?También en diálogo con Sputnik, el analista político José Carlos Requena señaló que el Gobierno de Boluarte tiene a su favor la creciente indiferencia entre los peruanos, que "si bien está harta y se indigna, prefiere apartarse de la discusión política y simplemente seguir con su vida".A eso se suma, apuntó Requena, cierto "blindaje" que Boluarte se ganó en el Congreso gracias al apoyo de las bancadas de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso, que lograron desactivar los intentos de algunos partidos de oposición para aprobar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. El premier peruano había sido uno de los más cuestionados por su actuación en la masacre de Pataz, ya que días antes del hallazgo de los cuerpos de los trabajadores —que se encontraban desnudos y con signos de tortura—, había deslizado la posibilidad de que la noticia del secuestro no fuera cierta.Para Requena, la preocupación de los peruanos por la creciente inseguridad podría llegar a ser aprovechada por algunos de los eventuales candidatos que marquen "una ruptura" con los partidos mayoritarios en el sistema político peruano y que demuestra una predisposición hacia la "mano dura". Entre ellos mencionó al humorista Carlos Álvarez o al presentador de televisión Phillip Butters, como figuras que quieren ganar ese terreno en un escenario electoral que, de todas maneras, promete poner a competir a "más de 40 partidos".El analista político remarcó que Perú atraviesa "una crisis política crónica" desde años y la convocatoria a elecciones de 2026 podrían llegar a marcar "un vuelco" que hacia un Gobierno que tenga mayor gobernabilidad que los anteriores, tanto sea "una opción de mayor mano dura autoritaria o una más institucionalizada que marque un cambio más sostenible".

