https://noticiaslatam.lat/20250521/se-va-a-ir-complicando-cada-vez-mas-mexico-y-eeuu-tensan-su-relacion-por-el-crimen-organizado-1162654940.html

"Se va a ir complicando cada vez más": México y EEUU tensan su relación por el crimen organizado

"Se va a ir complicando cada vez más": México y EEUU tensan su relación por el crimen organizado

Sputnik Mundo

La relación entre México y EEUU en materia de seguridad sigue tensándose. Una fotografía fuera de contexto devino en la más reciente diferencia entre las... 21.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-21T03:32+0000

2025-05-21T03:32+0000

2025-05-21T03:32+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

eeuu

seguridad

💬 opinión y análisis

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/15/1162659362_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbbe137c9d1de5603fb90aed0adc2f78.jpg

"Estamos viendo una relación que se va a ir complicando cada vez más", sentenció en entrevista con Sputnik el experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Valenzuela Shelley. Al respecto, dijo que el Gobierno de Donald Trump ha puesto en serios aprietos —primero con sus amenazas arancelarias y luego con sus acciones en materia de seguridad— a México, que desde hace casi dos décadas lucha en contra de la crisis desatada por el crimen organizado. La más reciente polémica entre EEUU y México fue una publicación realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la que la agencia asegura que encabezó un operativo de desmantelamiento de laboratorios clandestinos en territorio nacional."Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando, ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio", explicó la presidenta Sheinbaum. "No es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación", indicó la jefa de Estado mexicana. Sin embargo, días antes, la jefa de Estado criticó la llegada de más de 15 familiares de Joaquín 'el Chapo' Guzmán a Estados Unidos, quienes fueron presuntamente recibidos por agentes del FBI bajo el esquema 'parole'."Ellos han dicho que no negocian con terroristas, entonces qué pedimos en general, respeto, colaboración, coordinación", dijo. "Hay desconfianza mutua" De acuerdo con Valenzuela Shelley, en materia de seguridad, entre México y EEUU hay una desconfianza mutua de larga data que ha complicado la comunicación en la materia entre ambas naciones que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera. Sin embargo, dicha desconfianza se ha acrecentado en los últimos años, sobre todo por parte de EEUU, lo que ha generado que, con el regreso de Donald Trump, el Gobierno norteamericano tome medidas incluso unilaterales que hacen cada vez más ríspida la relación entre los países. Un ejemplo de eso es el hecho de que las autoridades de EEUU negocien con personajes como Ovidio Guzmán. El analista estimó en ese sentido que EEUU podría considerar como "más fácil" las negociaciones con criminales de cara a la injerencia del crimen organizado que se ha detectado con anterioridad en los distintos niveles de Gobierno. Con él coincide el consultor en materia de seguridad Alberto Guerrero Baena, quien apuntó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), las relaciones en materia de seguridad entre México y EEUU se enfriaron aún más. Así, ponderó, hoy por hoy la relación en estos momentos la relación México-EEUU se maneja en un doble discurso."Las demandas de EEUU van a ir creciendo"El experto Miguel Ángel Valenzuela Shelley advirtió que las demandas y las acciones unilaterales de EEUU que impliquen a México en materia de seguridad irán en aumento. "Eventualmente a México se le va a complicar cumplir, digamos, con esas demandas que, además, era un discurso del propio Trump como candidato, así que no va a quitar el dedo de la llaga en materia de fentanilo y seguridad", consideró el analista.Para Guerrero Baena, la relación entre México y EEUU puede enfriarse aún más con la llegada del nuevo embajador estadounidense en el país latinoamericano Ronald Johnson, quien, dijo, "es un agente de seguridad disfrazado de diplomático". "Prácticamente será un halcón que estará informando, que estará empujando esta política de seguridad que quizás se pretende que México lleve a cabo", concluyó el analista.

https://noticiaslatam.lat/20241205/en-eeuu-existe-una-permisividad-complice-en-el-combate-al-trafico-de-drogas-1159515322.html

https://noticiaslatam.lat/20250320/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-paso-de-ser-un-grupo-minusculo-a-dominar-el-crimen-en-mexico-1161626995.html

https://noticiaslatam.lat/20250430/100-dias-que-parecen-100-anos-asi-ha-sido-el-regreso-de-trump-a-la-casa-blanca-1162270879.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, gobierno de méxico, eeuu, seguridad, 💬 opinión y análisis, narcotráfico