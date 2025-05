https://noticiaslatam.lat/20250515/sheinbaum-desmiente-la-participacion-de-agentes-de-eeuu-en-mexico-1162566856.html

Sheinbaum desmiente la participación de agentes de EEUU en México

Sheinbaum desmiente la participación de agentes de EEUU en México

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió una publicación realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la que la agencia... 15.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-15T22:17+0000

2025-05-15T22:17+0000

2025-05-15T22:17+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

claudia sheinbaum

eeuu

seguridad

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0f/1162567131_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_ffae5612f548eb138695dab5c4e92b22.jpg

"Es falsa", sentenció la mandataria mexicana al referirse a una de las fotografías publicadas por la dependencia —las cuales fueron compartidas por la embajada estadounidense—, en donde se puede apreciar a agentes estadounidenses encapuchados quienes, se infiere por la información publicada en redes sociales, presuntamente participaron en los operativos en territorio mexicano. "Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando, ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio", explicó la presidenta Sheinbaum. "No es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación", abundó. De acuerdo con la jefa del Ejecutivo mexicano, su Administración y la de EEUU se coordinan y cooperan mutuamente; sin embargo, negó la participación de elementos de seguridad extranjeros en operativos al interior de la nación latinoamericana. Al ser cuestionada sobre cómo interpreta el hecho de que le embajada estadounidense haya publicado fotografías que no correspondían a los hechos reportados, Sheinbaum señaló que "no les gusta que la presidenta diga que se va a defender la soberanía".

https://noticiaslatam.lat/20250515/gobierno-de-eeuu-se-adjudica-aseguramiento-de-laboratorios-de-droga-en-territorio-mexicano-1162559522.html

https://noticiaslatam.lat/20241205/en-eeuu-existe-una-permisividad-complice-en-el-combate-al-trafico-de-drogas-1159515322.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, gobierno de méxico, claudia sheinbaum, eeuu, seguridad, donald trump