https://noticiaslatam.lat/20250520/putin-reafirma-a-trump-su-enfoque-en-una-solucion-justa-al-conflicto-en-ucrania-1162647309.html

Putin reafirma a Trump su enfoque en una solución justa al conflicto en Ucrania

Putin reafirma a Trump su enfoque en una solución justa al conflicto en Ucrania

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó durante una conversación telefónica que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, que Rusia apuesta... 20.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-20T11:23+0000

2025-05-20T11:23+0000

2025-05-20T11:23+0000

internacional

política

vladímir putin

donald trump

ucrania

occidente

moscú

eeuu

conversación telefónica

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0e/1160469497_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_e065f50aee7dbb10c356b13ab92a26e0.jpg

Asimismo, indicó que el presidente ruso volvió a confirmar tal posición de "total claridad" durante la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense.En este contexto, el canciller señaló que Rusia logrará el respeto de los derechos del pueblo ortodoxo ucraniano y el retorno del papel central de la ortodoxia canónica en la vida espiritual en Ucrania.También Lavrov señaló que a Moscú no le sorprendió que Kiev hubiera ignorado las iniciativas de alto al fuego con motivo de la Pascua y el Día de la Victoria.Además, Lavrov calificó de especialmente preocupante la limpieza étnica y religiosa que sucede en Siria a manos de combatientes."Preocupa especialmente la situación en la región de Oriente Medio, en particular en Siria, donde los grupos de militantes radicales están llevando a cabo una auténtica limpieza étnica, asesinatos masivos de personas por motivos nacionales y religiosos", enfatizó.El diplomático ruso subrayó que Occidente silencia los crímenes cometidos en distintas partes del mundo con una facilidad asombrosa, siempre que esto no le impida avanzar en su agenda global.El 19 de mayo, Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump. La llamada, que tuvo una duración de más de dos horas, fue calificada por Putin como "franca y productiva".El 17 de mayo, el mandatario del país norteamericano aseguró que hablará por teléfono con su par ruso el 19 de mayo. Agregó que, después de su conversación con Putin, tendrá llamadas telefónicas con Volodímir Zelenski y con representantes de los países de la OTAN. Desde Moscú, señalaron que consideran los contactos entre los dirigentes de Rusia y EEUU extremadamente relevantes en el contexto de la solución del conflicto en Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20250520/la-llamada-entre-putin-y-trump-demuestra-que-fallaron-los-intentos-de-occidente-de-aislar-a-rusia-1162638499.html

ucrania

occidente

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, donald trump, ucrania, occidente, moscú, eeuu, conversación telefónica, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania