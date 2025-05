https://noticiaslatam.lat/20250520/la-llamada-entre-putin-y-trump-demuestra-que-fallaron-los-intentos-de-occidente-de-aislar-a-rusia-1162638499.html

La llamada entre Putin y Trump demuestra que fallaron los intentos de Occidente de "aislar a Rusia"

La llamada entre Putin y Trump demuestra que fallaron los intentos de Occidente de "aislar a Rusia"

Sputnik Mundo

La reciente conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos evidencia el fracaso de muchos líderes occidentales que quisieron... 20.05.2025

Balderas también afirma que la apuesta de Rusia por "el multilateralismo y el multivectorialismo" de la Doctrina Primakov es lo que le ha permitido al país euroasiático resistir las sanciones económicas.Por ello, dice, el "abandono" de Donald Trump hacia el conflicto en Ucrania demuestra que gran parte de la responsabilidad de esta crisis en Europa del Este fue del expresidente Joe Biden, cuyo hijo, Hunter, "tenía intereses especiales en negocios en Ucrania".¿Biden envalentonó a Zelenski?Las conversaciones directas entre EEUU y Rusia sobre Ucrania son vitales para destrabar el conflicto, más aún si son directamente entre ambos presidentes, porque Washington fue el actor internacional principal que llevó a Ucrania a las circunstancias en la que está actualmente, observa en entrevista con Sputnik el analista argentino Cristian Riom. De hecho, dice, si las negociaciones se empantanaron en su momento fue por el rol de los actuales líderes de la Europa Occidental, fundamentalmente el Reino Unido, Francia y Alemania, que estaban "alineados a la Administración Biden y no supieron realizar un cambio de visión de lo que pasa en el mundo". Para el experto, el Gobierno de facto que existe en Ucrania "se envalentonó" por los apoyos militares promovidos desde la Casa Blanca."Europa no tiene la capacidad material ni militar para obligar a Rusia a nada"El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseveró que la charla con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue "franca y productiva".Al respecto, el analista mexicano Jesús López Almejo consideró que, en la conversación, el mandatario ruso debió marcar "las líneas rojas" al republicano. "Seguramente le pone [sobre la mesa] hasta dónde está dispuesto a ceder", agregó. Sobre el papel que Washington ha tenido para reanudar las negociaciones directas entre Kiev y Moscú, López Almejo indicó que si alguien tiene el poder para regresar a Ucrania "a la realidad" es justamente EEUU. El experto en temas internacionales abundó que, si bien el pueblo ucraniano pugna por la paz, "para Zelenski sería suicida quedar como el presidente que terminó perdiendo territorios ante Rusia". No obstante, tampoco tiene la capacidad de sostener el conflicto sin ayuda de EEUU, incluso teniendo el apoyo de la Unión Europea. "Europa no tiene la capacidad material ni militar para obligar a Rusia a nada. Tan así que se han tragado todas y cada una de las humillaciones de Trump", concluyó.El conflicto en Ucrania es impulsado por una agenda con la que Trump "no comulga" Con el regreso de Trump a la Presidencia de EEUU, Ucrania no tiene otro camino que buscar un acuerdo con Rusia para llegar a la paz duradera, y la llamada de este 19 de mayo es una muestra de los avances de la disposición que tienen Moscú y Washington para solucionar el conflicto, consideró el analista mexicano Carlos Manuel López Alvarado. Actualmente, dijo el experto, Ucrania está en una posición en la que no se puede dar el lujo de rechazar un acuerdo, pues ante un EEUU que ha dado un paso a lado, los países europeos son incapaces de abastecer a Kiev. "Ucrania está hipotecando por completo su futuro, su soberanía; entonces ya no es un asunto de si se quiere [un acuerdo], es un asunto de que lo necesita", abundó. "La situación es insostenible para Ucrania y por supuesto los países europeos la piensan dos veces antes de desafiar las órdenes de Washington". Así, abundó López Alvarado, tal parece que Ucrania se está quedando sola en un escenario en donde "es mejor un una derrota digna a una derrota estrepitosa"."Una actitud constructiva y de mutuo respeto"La charla sostenida por los jefes de Estado es un paso más hacia una solución de la crisis ucraniana, afirma en entrevista para Sputnik el experto venezolano en geopolítica, Vladimir Adrianza.De igual forma, el también doctor en seguridad de la nación destaca que las charlas entre las delegaciones de Moscú y Kiev en Estambul denotan un interés real por entender la posición de ambos grupos. “Pero, sobre todo, , para que se valore y comprenda la posición rusa, dada la agenda de provocaciones de Occidente, [realizadas] desde antes del inicio del conflicto”, precisa.

