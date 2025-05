https://noticiaslatam.lat/20250520/la-lucha-en-mexico-contra-el-gusano-barrenador-se-complica-mientras-crece-pleito-con-eeuu--1162644816.html

La lucha en México contra el gusano barrenador se complica mientras crece pleito con EEUU

EEUU ordenó el 11 de mayo el cierre de la frontera al producto mexicano y despertó temores entre los productores nacionales de que esta decisión pudiera causarles pérdidas millonarias. México exporta anualmente cerca de 1,2 millones de cabezas de ganado a suelo estadounidense, un comercio de cientos de millones de dólares que se encuentra suspendido temporalmente.El médico veterinario Víctor del Río, académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, dice a Sputnik que recientes estudios demostraron que las moscas hembra del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) están detectando y evitando cada vez más a los machos estériles producidos en la planta que los gobiernos de Estados Unidos y Panamá tienen en la localidad de Pacora, en el país centroamericano.El secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, explicó en días pasados que, en la actualidad, la única manera de detener esta plaga es mediante la dispersión de millones de moscas estériles en las zonas afectadas.Luego de que Washington ordenó el cierre de la frontera al ganado mexicano, Berdegué acusó al país norteamericano de no haber dispersado el número de moscas suficientes desde la planta de Pacora, la única de este tipo que existe en el continente americano, cuando reapareció la plaga en julio de 2023.En una participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 13 de mayo, Berdegué también acusó al Gobierno de Washington de no haber colaborado lo suficiente con México para poder echar a andar una planta similar en el estado de Chiapas (ur), uno de los más afectados en el país por el gusano barrenador.Moscas hembra: un rechazo muy costoso Del Río afirma que el Gobierno de México no ha destinado los suficientes recursos y tampoco cuenta con la tecnología necesaria para construir y operar una planta como la de Pacora en Panamá.El experto detalla que las autoridades sanitarias aprovechan el hecho de que las hembras son monógamas, es decir, que solo se aparean con un macho. Mientras tanto, los machos son polígamos y se puede aparear con muchas hembras."Al ser estériles se van a aparear con esas hembras y lo que van a generar es que las hembras sí pongan huevos, pero van a poner huevos los infértiles. Con esto lo que está pasando es que se está cortando de tajo el ciclo biológico de la mosca, porque, pues, ya no van a tener descendencia", expresa.Sin embargo, estudios recientes señalan que las moscas hembra están detectados a través de feromonas a los machos estériles y buscando otros "compañeros" no afectados por los rayos gama de la planta de Pacora, lo que dificulta aún más la lucha contra la plaga.Conforme al especialista, los estudios recientes mencionan que necesitarían el doble de moscas estériles para poder cubrir y proteger como se hacía anteriormente.Además, asevera el profesor universitario, hay otros factores como el calentamiento global que facilitan el ciclo reproductivo de las moscas y complican el combate a esta plaga devastadora que puede terminar con grandes hatos de ganado en cuestión de semanas.De acuerdo con el médico veterinario, las autoridades tanto mexicanas como de Centroamérica cayeron en un exceso de confianza a finales de la década de 1990, cuando México y otros países de la región se declararon libres de gusano barrenador. "Relajaron los controles, la vigilancia", apunta Del Río. Eso provocó un nuevo brote que está avanzando rápidamente.Cinco estados afectados y avanzandoDe acuerdo con el último boletín informativo de la Comisión México-Estados Unidos para Combatir la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), de marzo de 2025, en México se habían confirmado 561 casos de gusano barrenador del ganado desde el 21 de noviembre de 2024 (cuando se detectó el primer caso) hasta el 31 de marzo de 2015, tres casos fueron confirmados en 2024 y 558 en 2025.Conforme a la información oficial, 502 casos se identificaron en bovinos, 27 en equinos, 12 en porcinos, 10 en ovinos, 8 en caninos y 2 en caprinos.En Chiapas (sur)se han detectado 346 casos, principalmente en los municipios de Ocosingo (85), Marqués de Comillas (59), Benemérito de las Américas (55) y Catazajá (29). En Tabasco (sureste) se han registrado 137 casos, de los cuales 115 corresponden al municipio de Balancán, 11 a Tenosique y seis a Macuspana, entre otros.En Campeche se han detectado 71 casos positivos en siete municipios; seis más en dos municipios de Quintana Roo y uno en el municipio de Tzucacab, en Yucatán, todos en el sureste mexicano.Sin embargo, reportes de sospecha de casos relacionados con gusano barrenador ya se han emitido en prácticamente todos los estados del país, en el marco de la campaña de vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del gobierno mexicano.Además, la USDA afirmó en un boletín del 11 de mayo que se habían detectado casos en los estados de Veracruz y Oaxaca (oriente y sur, respectivamente), lo que fue confirmado por el médico veterinario Del Río.Los reclamos gubernamentalesEn la conferencia del 13 mayo, el secretario de Agricultura mexicano señaló que la nación latinoamericana está trabajando conjuntamente con EEUU para contener a las moscas y que se habían tomado todo tipo de medidas de capacitación y concientización de productores y veterinarios en todo el país. Aseguró que, desde noviembre del año pasado, se están dispersando las moscas estériles y que ahora la cantidad por semana es, en promedio, de 100 millones de moscas.La situación del avance del gusano barrenador será evaluada cada 15 días, según dijo la USDA y, de acuerdo con Berdegué, el cierre de la frontera al ganado mexicano podría levantarse este 26 o 27 de mayo, pero no hay garantías de que esto vaya a suceder como espera el funcionario mexicano.Y es que la colaboración entre ambos gobiernos en este tema ha estado marcada por los reclamos y reproches de ambos gobiernos.A finales de abril, la secretaria de Agricultura de EEUU, Brooke Rollins, envió una carta a Berdegué en la que se quejaba de la falta de colaboración del Gobierno de México para facilitar la dispersión de moscas estériles en territorio del país latinoamericano.Según la funcionaria, las autoridades de aviación en México impusieron restricciones a la empresa de servicios aéreos Dynamic Aviation, que opera para la USDA los vuelos de dispersión de las moscas estériles en México.De acuerdo con la secretaria estadounidense, México limitó a la firma a volar con un permiso temporal de 60 días (emitido mediante un acuerdo con la empresa mexicana Mubarqui), lo cual no garantizaba la sostenibilidad de las actividades contra el GBG.Además, conforme a la funcionaria, limitaron a Dynamic a volar solo seis días a la semana, mientras que el éxito de la operación requería vuelos constantes durante toda la semana, incluyendo permisos de vuelo directo, acreditación de piloto, acceso a las instalaciones y control total sobre sus operaciones logísticas y técnicas.Asimismo, Rollins comentó que las autoridades aduaneras mexicanas impusieron "importantes" aranceles de importación a piezas críticas de aviación, equipo de dispersión y envíos de moscas estériles, a pesar de que todos los materiales y operaciones están siendo financiados íntegramente por el Gobierno estadounidense para apoyar la propagación del GBG hacia el norte y repeler la plaga hacia la barrera biológica del Tapón del Darién.En un boletín del 30 de abril, la USDA indicó que México se había comprometido a eliminar las restricciones a las aeronaves del organismo y a eximir de los aranceles aduaneros al equipo de erradicación. Sin embargo, advirtió la dependencia federal estadounidense, si en algún momento no se cumplen estos términos, se revisará el cierre de la frontera, como efectivamente sucedió 11 días después.Pérdidas millonariasEn medio del pleito binacional, los productores de ganado en México están cada vez más desesperados. El 19 de mayo, ganaderos de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entidades del norte del país, solicitaron al gobierno de México establecer una mesa de diálogo "urgente" con las autoridades estadounidenses para definir acciones concretas que permitan reanudar las exportaciones de ganado bovino.Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), informó que la suspensión de importaciones de ganado bovino desde México hacia Estados Unidos, está causando una merma diaria a la industria de ese estado de cuatro millones de dólares, según un reporte del sitio ganadería.com.En Sonora, por ejemplo, se exportan a EEUU entre 2.000 y 2.400 cabezas de ganado al día, con un valor promedio de entre 1.500 y 1.800 dólares por cabeza, conforme a los datos del portal de noticias especializado.

