https://noticiaslatam.lat/20250517/mexico-suspende-importaciones-avicolas-de-brasil-por-brote-de-gripe-aviar-1162607740.html

México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote de gripe aviar

México suspende importaciones avícolas de Brasil por brote de gripe aviar

Sputnik Mundo

El Gobierno mexicano anunció que esta medida se toma después de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño confirmara la presencia del virus de la... 17.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-17T20:15+0000

2025-05-17T20:15+0000

2025-05-17T20:15+0000

américa latina

💗 salud

méxico

brasil

gripe aviar

secretaría de agricultura y desarrollo rural (méxico)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/11/1162607118_0:84:720:490_1920x0_80_0_0_8ebc0595988cf447763c5ef550527d94.jpg

En el texto, la dependencia señaló que trabaja con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para proteger al sector avícola de la nación latinoamericana.En este sentido, "no podrán ingresar carne de ave, huevo fértil, huevo libre de patógenos específicos (SPF, por sus siglas en inglés), pollos de hasta tres días de nacidos, despojos avícolas para consumo humano, materia prima avícola para la elaboración de alimento para mascotas", puntualizó.Las autoridades mexicanas agregaron que tampoco podrán ingresar al territorio las aves canoras, de ornato y rapaces brasileñas.El 16 de mayo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó el primer brote de gripe aviar de alta patogenicidad del país en una granja comercial. El caso fue registrado en un criadero de aves en el municipio de Montenegro, en el estado de Rio Grande Do Sul.Para mitigar el temor ante la detección del virus, la dependencia apuntó que la enfermedad "no se transmite a través del consumo de carne o huevos", afirmando que el riesgo de infección humana es "bajo"."La población brasileña y mundial puede estar tranquila sobre la seguridad de los productos inspeccionados, sin restricciones a su consumo", agregó.

https://noticiaslatam.lat/20250215/el-brote-de-gripe-aviar-preocupa-a-los-pequenos-propietarios-de-granjas-en-eeuu-1161165241.html

méxico

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, méxico, brasil, gripe aviar, secretaría de agricultura y desarrollo rural (méxico)