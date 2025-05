https://noticiaslatam.lat/20250519/no-habra-reformas-en-colombia-sin-movilizacion-social-senado-rechaza-consulta-popular-de-petro-1162637730.html

"No habrá reformas en Colombia sin movilización social": Senado rechaza consulta popular de Petro

La negativa del Senado colombiano a aprobar la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para respaldar su reforma laboral, lejos de cerrar el...

Mientras desde la Casa de Nariño se denuncian maniobras parlamentarias, desde el Pacto Histórico se advierte que el conflicto no está resuelto y que lo que viene será una fase de mayor presión popular.La acusación del presidente Petro de un "fraude del Senado" ha sido respaldada por diversos sectores de su coalición. Para Becerra, existen razones concretas que sustentan esta afirmación. "Uno de ellos tiene que ver con el procedimiento que se ejecutó en donde, según el reglamento, pudiendo el presidente del Senado permitir que la votación se desarrollara hasta 30 minutos después de que se abre la misma, no se [avaló]".El congresista añadió que hay denuncias de senadores que estuvieron en el evento donde se acusa que hubo ajustes en el proceso legislativo. Puntualmente, señalan la responsabilidad del secretario general del Senado "y, en conjunto una actitud de maniobra de la mesa directiva para cambiar el orden del día". En su opinión, estas prácticas revelan un accionar coordinado de sectores conservadores para bloquear el avance de una iniciativa que buscaba poner el destino de una reforma en manos del pueblo, misma que ha generado fuertes resistencias entre gremios empresariales y partidos tradicionales.Misma estrategia con nuevos caminosLejos de rendirse, la Administración colombiana ha optado por volver a presentar la consulta, ahora con una pregunta adicional sobre el acceso a medicamentos. "El Gobierno ha decidido volver a presentarla a través de un texto que se modifica. Así acaba de anunciarlo el presidente de la República", explicó Becerra.Pero el legislativo tampoco ha cerrado del todo la puerta. En un movimiento que muchos consideran dilatorio, la mesa directiva del Senado decidió revivir el texto de la reforma laboral que había sido previamente archivado en la Comisión Séptima y trasladarlo a la Comisión Cuarta, que tiene un plazo de 35 días para debatirlo. Aunque el Ejecutivo no descarta esta vía, para el representante del Pacto Histórico está claro que el énfasis está en la movilización social."La postura fundamental es no renunciar a las reformas, fortalecer el respaldo popular a las mismas, y no negarse a que haya la discusión en la Comisión Cuarta frente a la propuesta de reforma, pero hay que advertir que no hay mucho optimismo con esa opción", aseveró Becerra.Congreso fragmentado, mayorías esquivasEl fracaso de la Consulta Popular también deja al desnudo cierta fragilidad de la mayoría oficialista. Aunque el Pacto Histórico ha logrado consolidar alianzas tácticas con sectores del Partido Liberal, Comunes e independientes, esto no ha sido suficiente. En el caso particular del hundimiento de la consulta popular, el representante destacó que "la bancada del Pacto Histórico, en gran parte actuó de manera coherente. Solo una persona, la senadora Martha Peralta, no votó y ha expresado que no lo hizo porque no se le dieron las garantías". Este testimonio ya está siendo revisado judicialmente tras una acción de tutela interpuesta por la legisladora.“La batalla numérica estaba en una confrontación muy reñida y no alcanzó, aunque se hizo todo el trabajo”, subrayó Becerra.Asimismo, reiteró que el Congreso sigue siendo un terreno adverso y tradicional para los sectores progresistas, pese a las transformaciones vividas en los últimos años. No hay otra víaPara el dirigente de la Unión Patriótica, la única alternativa real que tiene el proyecto de reformas del presidente Petro pasa por un empoderamiento ciudadano, que obligue a los partidos tradicionales a alinearse con la agenda del cambio. Esa lectura ha sido asumida por la bancada oficialista como una hoja de ruta. "El Pacto Histórico tiene como orientación principal poder ir a la calle a conversar con los ciudadanos, a hacer pedagogía sobre el significado y el contenido de las reformas y, a través de estos mecanismos, involucrar, organizar a la población en su defensa", expresó el congresista.En los próximos días se realizarán cabildos abiertos en Bogotá y Barranquilla, que servirán como espacios de consulta y agitación, y se prepara una gran movilización nacional para el 29 de mayo."Estamos trabajando para que, desde la lucha por las reformas, avancemos en la lucha por los cambios políticos (...). No habrá cambios sociales, no habrá garantía de derechos, si no hay cambios políticos", sentenció.Polarización o democraciaLa convocatoria de Petro a los sindicatos y movimientos sociales a "defender la democracia" no implica, según Becerra, una ruptura institucional, sino una profundización de la participación. Frente a los temores de una confrontación política aguda, el representante aclaró que el camino que promueve el Pacto Histórico es el de una transformación democrática desde abajo."Si las reformas las dejamos en manos de los políticos exclusivamente en el Congreso (...), como naturalmente sucedía en años anteriores en clubes y a través de cócteles y de cenas en las élites, sencillamente las reformas democráticas no van a poder avanzar", dijo.En cambio, propone fortalecer el vínculo directo entre ciudadanía y política. "En cualquier escenario el tema de la movilización, el tema de la presión social, el tema del reclamo justo de la población por sus derechos (...) es indispensable para acompañar la labor que se haga en el campo institucional", reiteró.La decisión del Gobierno de volver a presentar la consulta con una redacción reformulada, refleja que la apuesta del Pacto Histórico está lejos de haberse agotado. En palabras de Becerra, lo que se juega no es solo una reforma laboral, sino "el carácter democrático del régimen político colombiano".

