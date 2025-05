https://noticiaslatam.lat/20250512/congresista-colombiana-denuncia-fuerzas-antidemocraticas-detras-del-ataque-de-leyva-a-petro-1162511206.html

Congresista colombiana denuncia "fuerzas antidemocráticas" detrás del ataque de Leyva a Petro

Congresista colombiana denuncia "fuerzas antidemocráticas" detrás del ataque de Leyva a Petro

12.05.2025

La denuncia pública, que se suma a la decisión del jefe de Estado de presentar una demanda penal por presuntos actos sediciosos, ha provocado un intenso debate político en Colombia.Para la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, se trata de una ofensiva de sectores reaccionarios "que no toleran la llegada de un presidente de izquierda" y que están dispuestos a recurrir a cualquier mecanismo "para tumbarlo"."La carta de Álvaro Leyva me parece una bajeza y un hecho lamentable, que empaña para siempre la trayectoria de un conservador que hizo esfuerzos significativos por la paz de Colombia", afirmó Carrascal. En el epicentro de la polémica se encuentra la más reciente misiva escrita por Leyva, donde señala que el mandatario sufre de “perturbaciones mentales” supuestamente asociadas al consumo de sustancias, y sugiere que el país debe prepararse ante un eventual vacío de poder. En palabras de la congresista Carrascal, estas afirmaciones no sólo son “una ridiculez”, sino que remiten a un pasado oscuro en el que “las luchas sociales eran vistas como enfermedades”.“Leyva demostró con su carta no sólo un talante conservador, sino un carácter reaccionario que no le conocía. Me recuerda a esas viejas ideas que decían que quienes estaban a favor de las luchas de clases o de las luchas populares lo estaban por algún trastorno mental o algún mal del espíritu”, expresó la parlamentaria. “Entonces, algo absolutamente democrático y constitucional como una consulta popular [...] es visto por esa mentalidad reaccionaria como algo delirante, como si fuera el fin del mundo, y no como lo que es: un ejercicio democrático genuino, en el espíritu de la Constitución del 91”, añadió.La agenda oculta de LeyvaLa carta de Leyva llega en un contexto marcado por la movilización popular convocada por el Gobierno en torno a la consulta ciudadana, instrumento con el cual Petro busca dirimir tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores sociales. Para Carrascal, el rechazo que genera esta propuesta en sectores conservadores confirma que lo que está en juego no es sólo una reforma puntual, sino el rumbo democrático del país.Uno de los puntos más sensibles del discurso presidencial ha sido la denuncia directa contra el senador estadounidense Mario Díaz-Balart, a quien Petro señala como parte de una campaña de desestabilización internacional. Consultada sobre este señalamiento, Carrascal hizo un llamado al respeto de la soberanía nacional y a la responsabilidad institucional.“El papel del Congreso de la República, como el de todos los poderes públicos, es defender la soberanía, el orden constitucional y la democracia colombiana frente a cualquier injerencia indebida en asuntos internos por parte de otra potencia”, sostuvo.Sin embargo, dejó claro que, si bien la denuncia debe gestionarse por canales diplomáticos, ello no implica guardar silencio frente a posibles amenazas externas: “Lo más importante es poner por encima de cualquier consideración la soberanía, la dignidad y los intereses de nuestro país”.Movilización popular como antídotoGustavo Petro ha llamado a enfrentar las embestidas contra su Gobierno con una movilización pacífica y popular. En uno de sus discursos más comentados, advirtió que, si los intentos de desestabilización avanzaban, “estalle la revolución en Colombia”. La congresista del Pacto Histórico coincide en que la única forma legítima de encarar la coyuntura es “profundizando la democracia”.“La manera de evitar cualquier intentona desestabilizadora es justamente lo que ha hecho el presidente: llamar al pueblo, a la movilización popular, a la movilización electoral, en este caso, a la consulta popular”, señaló. Para Carrascal, el momento actual no debe ser entendido como una excepción ni como una anomalía histórica, sino como parte de un proceso más amplio de democratización social iniciado por la ciudadanía colombiana en los últimos años. Su mensaje es claro: los sectores tradicionales deben aceptar que el país ha cambiado.“Mi mensaje para el pueblo de Colombia es que debemos hacerle entender a la oligarquía del país que las movilizaciones populares de los últimos años, que el triunfo popular del primer gobierno de izquierda de nuestra historia contemporánea, no son un paréntesis, ni un accidente, ni una contingencia”, enfatizó. “Este país ha cambiado definitivamente. No está dispuesto a que se sigan ignorando los sectores populares, ni a que se sigan desconociendo las demandas por redistribución, por democracia, por dignidad, por derechos”.Ese proceso de transformación explica Carrascal, ya ha tenido efectos concretos en la estructura ideológica de la nación. “Así como las movilizaciones de los últimos años lograron mover las coordenadas ideológicas del país hacia la izquierda —en temas como la paz o la estructura tributaria—, estoy convencida de que la movilización popular y electoral para ganar la consulta popular también va a hacerle entender a la oligarquía, a los sectores tradicionales, a la oposición mediática, gremial y corporativa, que no pueden seguir actuando como si no existiéramos”.Desde su curul en el Congreso, la representante de Colombia Humana hace un llamado a sostener el pulso transformador desde las calles y desde las urnas: “Democráticamente, vamos a ganar para construir un pacto de desarrollo productivo, de justicia social, de derechos laborales y de respeto por el medio ambiente”.Y concluye con una exhortación directa a la ciudadanía: “Entonces, pueblo de Colombia: sigamos movilizándonos democráticamente, participando en la lucha de ideas, en la batalla ideológica y en la lucha electoral —en este caso, en la consulta popular— para conquistar nuestros derechos laborales, y un futuro para todas y todos”.

