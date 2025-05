https://noticiaslatam.lat/20250501/petro-convoca-a-las-calles-la-consulta-popular-como-punto-de-inflexion-democratica-en-colombia-1162310009.html

Petro convoca a las calles: la consulta popular como punto de inflexión democrática en Colombia

Petro convoca a las calles: la consulta popular como punto de inflexión democrática en Colombia

En este contexto, el analista político colombiano Farid Amed conversó en entrevista para Sputnik, donde ofreció una lectura histórica y estructural del proceso que busca consolidar el proyecto de "Cambio", prometido por Petro desde su campaña presidencial.Según el analista, esta contrarreforma estuvo marcada por privatizaciones, precarización laboral, extractivismo y una economía rentista que profundizó la desigualdad social. "En paralelo a la firma de la nueva Constitución, se aparejó un modelo económico que en sus raíces proyectaría las bases para una contrarreforma de base neoliberal: 1990-2022", advirtió.El resultado de un proceso históricoAmed explicó que la consulta popular no es una mera herramienta jurídica, sino un catalizador del poder del pueblo, aún contenido en la Carta Magna de 1991. "Busca encauzar una fuerza social lo suficientemente poderosa para reorganizar el mapa de derechos, económico y social del país", sostuvo. Esta reorganización implica, entre otras metas, avanzar hacia una sociedad del conocimiento, reformar el sistema agrario, democratizar la economía y crear un Estado más transparente.En ese sentido, la jornada del 1 de mayo no es simplemente una expresión conmemorativa del Día Internacional del Trabajador, sino una manifestación de respaldo al modelo de reformas que plantea el Ejecutivo colombiano. Para Amed, un triunfo del "sí" en la consulta significaría que "Colombia está lista para un nuevo ciclo de profundizaciones democráticas", con la juventud como fuerza fundamental del procesoFrente a las críticas que acusan a la consulta de polarizar aún más a la sociedad colombiana y generar tensiones con sectores empresariales y políticos tradicionales, Amed respondió con contundencia: "Las consultas populares no polarizan, más bien aclaran el panorama". Desde su visión, este tipo de mecanismos permiten contrarrestar la hegemonía mediática de sectores conservadores que "hablan en nombre de todo el país". Además, aseguró que está emergiendo un nuevo empresariado, "sentado en la innovación, las nuevas tecnologías y la economía solidaria", que apoya el proyecto de Petro y busca un nuevo pacto social y que "entendió que se puede hacer riqueza cuidando el planeta y el tejido social".¿Qué esperar de la consulta popular?En cuanto a los posibles escenarios tras la consulta, Amed destacó dos rutas institucionales. "De ganar el ‘'sí', habría dos caminos: el primero, que el Senado respete las decisiones del primario consultado. El segundo, si [la cámara alta] decide tomar el camino del boicot, el Presidente, con las facultades que le otorga la ley, decretará y hará respetar la decisión del primario", vaticinó.Con esto, deja claro que no es un ejercicio simbólico, sino un mecanismo vinculante que puede reconfigurar las relaciones entre los poderes del Estado.Al cuestionarle sobre el precedente que podría sentar esta convocatoria, Amed consideró que la verdadera transformación está en marcha y que continuará en los comicios de 2026. Por ello, el llamado de Petro a las calles es, para muchos, un acto de reafirmación del poder ciudadano frente a una institucionalidad que durante años ha sido acusada de responder a intereses corporativos o élites políticas. Amed lo interpretó como un paso firme hacia una democracia más directa, donde "el pueblo decide sus destinos, sin intermediarios".Para el experto, más allá del resultado, el legado de esta consulta es la recuperación del vínculo entre el Estado y la ciudadanía. "El pueblo decide y se toma la calle, las urnas y la comunicación".A juicio de Amed, el 1 de mayo, miles de colombianos salen a las calles bajo una consigna clara: respaldar un nuevo contrato social que rompa con las inercias neoliberales del pasado y coloque al pueblo en el centro de las decisiones políticas. La consulta popular, más que una coyuntura, se perfila como un hito fundacional, un punto de inflexión definitivo, para una nueva Colombia.

