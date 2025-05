https://noticiaslatam.lat/20250516/la-corte-penal-internacional-establece-las-pautas-mundiales-en-ineficacia-1162577660.html

La Corte Penal Internacional establece "las pautas mundiales en ineficacia"

La Corte Penal Internacional establece "las pautas mundiales en ineficacia"

La Corte Penal Internacional (CPI) solo muestra cómo no ser eficaz, ya que los resultados de su trabajo no están cumpliendo las expectativas, declaró la...

"Si en algo marca la CPI las pautas mundiales es en ineficacia. Los veredictos finales de esta institución se pueden contar con los dedos de la mano. Un número significativo de casos simplemente colapsaron en la fase de investigación, debido a la mala calidad de las pruebas basadas en 'falsificaciones' encargadas y fabricadas por descuido", manifestó Zabolótskaya.La diplomática también añadió que se gastaron enormes sumas en estas pesquisas.Las órdenes de detención "no ejecutadas por nadie" contra dirigentes internacionales demuestran claramente la política de doble rasero de los países europeos, señaló. Cuando la CPI sanciona a dirigentes "indeseables", Europa, ignorando las normas del derecho internacional sobre inmunidad de las personas de Estado, expresa su apoyo a la Corte, incluso aplicando sanciones contra los países que se niegan a cumplir esas órdenes, agregó.Si una orden de detención afecta a sus aliados, como en el caso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los países europeos afirman que es imposible cumplirla, invocando la misma inmunidad, destacó Zabolótskaya.La investigación de la CPI sobre la situación en Libia fue iniciada en marzo de 2011, con el objetivo de investigar crímenes contra la humanidad en el país norafricano. "Durante este tiempo, la CPI no solo no ha realizado ningún progreso, sino que de hecho ha demostrado su fracaso institucional", expresó.Libia dejó de funcionar como un Estado único después de que su líder, Muamar Gadafi, fuera derrocado y asesinado en 2011. En los últimos años, se ha producido un enfrentamiento entre las autoridades de Trípoli, en el oeste del país, y las del este, apoyadas por el Ejército Nacional Libio al mando del mariscal Jalifa Haftar. En 2021, el Foro de Diálogo Político Libio, celebrado en Ginebra bajo los auspicios de la ONU, eligió a una autoridad ejecutiva de transición para dirigir el país hasta la celebración de unas elecciones generales, previstas para diciembre de 2021, pero que no llegaron a celebrarse.

