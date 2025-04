https://noticiaslatam.lat/20250429/hungria-busca-retirarse-de-la-cpi-por-que-la-institucion-se-ha-vuelto-irrelevante-1162276349.html

Hungría busca retirarse de la CPI: ¿por qué la institución se ha vuelto irrelevante?

Es necesario diferenciar la posición de Hungría de la del resto de los países de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y tener en cuenta que la CPI carece de estatus jurídico internacional, indicó Szamuely.También agregó que "las potencias occidentales fueron las patrocinadoras de la Corte Penal Internacional, pero siempre asumieron que, por supuesto, ellas mismas nunca serían juzgadas".Según el especialista, el único caso en el que la CPI pareció perseguir a una potencia occidental fue el del Reino Unido cuando se le acusaba de haber cometido crímenes de guerra en Irak. Sin embargo, el caso fue cerrado porque la CPI, según el analista, dictaminó que "el Reino Unido ha demostrado que está dispuesto a investigarse a sí mismo, y si un país está dispuesto a investigarse a sí mismo, no tiene sentido que la CPI se involucre".Szamuely calificó esto de "fraude", indicando que la investigación realizada por Reino Unido fue ficticia.Asimismo, enfatizó que las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China y la India, no están sujetas a la CPI."Así que tiene muy poca base legal. Es un mecanismo que permite a algunas potencias occidentales, principalmente europeas, sentirse bien consigo mismas, sentir que están del lado de la ley y la moral. Pero, en última instancia, no proporciona legitimidad ni justicia", señaló.El especialista concluyó que lo pernicioso de la CPI es que se permite a sí misma ser utilizada como un arma de propaganda.

