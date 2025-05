https://noticiaslatam.lat/20250513/los-aranceles-de-trump-les-pasan-factura-a-los-pequenos-negocios-de-eeuu-1162513578.html

Los aranceles de Trump les pasan factura a los pequeños negocios de EEUU

Los aranceles de Trump les pasan factura a los pequeños negocios de EEUU

Sputnik Mundo

El diario 'The Washington Post' publicó un artículo que recoge las inquietudes de los pequeños comerciantes en EEUU a causa de los gravámenes impuestos por el... 13.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-13T07:59+0000

2025-05-13T07:59+0000

2025-05-13T07:59+0000

eeuu

tarifas

donald trump

helado

economía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0d/1162516274_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_6e63ef8b22b5c4547d2b159ce8f88527.jpg

Mientras Donald Trump impulsa aranceles contra los principales socios comerciales de Estados Unidos y el resto del mundo sin excepción, algunos pequeños empresarios locales ya sopesan los perjuicios de esta decisión, advierte el diario, añadiendo que, si bien muchos de los aranceles han sido pausados o reducidos, las consecuencias ya empiezan a notarse y golpear negativamente a los comerciantes.Las pequeñas empresas en EEUU, dice el diario, que operan con márgenes de beneficio estrechos, ya están teniendo dificultades para adaptarse a los cambios abruptos en la cadena de suministro provocados por la nueva política comercial de Washington.Así, la publicación enfatiza que al tratarse de modestos comerciantes, no pueden permitirse el lujo de contratar cabilderos, como sí lo hacen las grandes empresas, para intentar modificar las legislaciones o revertir las órdenes ejecutivas y así obtener —o reestablecer— sus beneficios.Incluso si Trump fuera para atrás con sus planes arancelarios, los repetidos cambios en las políticas dificultan la planificación y pueden frenar el crecimiento, según declararon al diario varios pequeños empresarios.Una de las historias que el diario recoge es la de Molly Moon, dueña de una tienda de helados con sede en Seattle. Si bien el artículo detalla que aproximadamente el 90% de sus ingredientes provienen de EEUU, hay varios "componentes tropicales" que necesita para elaborar sus productos y necesariamente deber ser importados.En la nota, Moon afirma que los aranceles actuales sobre esos ingredientes eliminarán el 50% de las ganancias de su empresa este año. Si los aranceles anunciados originalmente por Trump a países de todo el mundo entran en vigor según lo previsto el próximo mes, tras la pausa de 90 días establecida, Moon predice que su tienda no será rentable "en lo absoluto"."Los aranceles generan mucha incertidumbre para las pequeñas empresas, que no obtendrán ninguna ganancia", dijo Moon. "Van a ser devastadores para la economía de las pequeñas empresas", añade.

https://noticiaslatam.lat/20250512/loa-aranceles-de-eeuu-golpean-al-mercado-laboral-mundial-1162501913.html

https://noticiaslatam.lat/20250511/con-las-hamburguesas-no-estadounidenses-ven-impacto-de-los-aranceles-en-este-alimento-1162488010.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, tarifas, donald trump, helado