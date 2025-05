https://noticiaslatam.lat/20250515/la-delegacion-rusa-en-estambul-trabaja-claramente-dentro-del-marco-establecido-por-el-presidente-1162562485.html

La delegación rusa en Estambul "trabaja claramente dentro del marco establecido por el presidente"

La delegación rusa en Estambul "trabaja claramente dentro del marco establecido por el presidente"

Sputnik Mundo

Rusia está dispuesta a "un intercambio serio de puntos de vista" en las conversaciones de Estambul sobre Ucrania, pero sus resultados no dependen solo de la... 15.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-15T12:31+0000

2025-05-15T12:31+0000

2025-05-15T12:31+0000

internacional

rusia

serguéi riabkov

política

donald trump

estambul

ucrania

negociaciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/19/1159263673_0:162:3048:1877_1920x0_80_0_0_52e0b34bb7844b00dcf4288af2a8bc11.jpg

"No depende de nosotros. Necesitamos los impulsos adecuados de los patrocinadores occidentales. Nuestra delegación tiene todas las instrucciones, trabaja claramente dentro del marco establecido por el presidente. Y estamos preparados para un intercambio serio de puntos de vista", declaró Riabkov a los periodistas.Sin embargo, las autoridades de Moscú no ponen los avances o la falta de ellos en las negociaciones sobre la solución del conflicto ucraniano en dependencia directa de la preparación de la reunión entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, apuntó.El viceministro de Exteriores lamentó que en los últimos años, por culpa de los predecesores de Trump, las relaciones hayan llegado a un estado "cercano al colapso total.""Sacarlos de este estado es un asunto que lleva mucho tiempo y es complicado. No tenemos derecho a equivocarnos", aclaró.

https://noticiaslatam.lat/20250515/el-kremlin-putin-establecio-las-tareas-y-definio-la-posicion-negociadora-rusa-en-estambul-1162562275.html

estambul

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi riabkov, política, donald trump, estambul, ucrania, negociaciones