https://noticiaslatam.lat/20250515/el-kremlin-putin-establecio-las-tareas-y-definio-la-posicion-negociadora-rusa-en-estambul-1162562275.html

El Kremlin: Putin estableció las tareas y definió la posición negociadora rusa en Estambul

El Kremlin: Putin estableció las tareas y definió la posición negociadora rusa en Estambul

Sputnik Mundo

Esto fue hecho en la víspera, tras escucharse todos los informes de los participantes de la reunión con el presidente, precisó el portavoz de la Presidencia... 15.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-15T12:09+0000

2025-05-15T12:09+0000

2025-05-15T12:09+0000

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

negociaciones

dmitri peskov

internacional

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/06/1141292230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b862efab062203fd8e1cc340c05088.jpg

De acuerdo con Peskov, la parte rusa "no tiene datos concretos" sobre la composición de la delegación ucraniana.Asimismo, el vocero del Kremlin informó que por el momento no hay preparativos para una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los próximos días. Tampoco hay planes para la visita del presidente ruso a Estambul en un futuro cercano, agregó.Añadió también que "es prematuro" decir a qué nivel continuarán las negociaciones entre Moscú y Kiev, pero aseguró que Moscú está dispuesta a hacer todos los esfuerzos posibles para que las conversaciones en Estambul "sean fructíferas".Vladímir Putin ofreció con anterioridad a Ucrania reanudar las negociaciones directas sin condiciones previas en Estambul el 15 de mayo. El jefe de Estado no descartó que las partes pudieran alcanzar un acuerdo de alto el fuego durante las negociaciones pertinentes. A su vez, Peskov también informó que Moscú está decidida a buscar seriamente vías de arreglo pacífico a largo plazo. Según sus palabras, los objetivos de las negociaciones propuestas con Ucrania son eliminar las causas profundas del conflicto y salvaguardar los intereses de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20250515/la-delegacion-rusa-llega-a-estambul-para-reunirse-con-representantes-ucranianos-1162560890.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, negociaciones, dmitri peskov, 🌍 europa