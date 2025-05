https://noticiaslatam.lat/20250514/un-costoso-pero-inconcluso-compromiso-militar-por-que-eeuu-fracaso-contra-los-huties-1162537780.html

"Un costoso pero inconcluso compromiso militar": ¿por qué EEUU fracasó contra los hutíes?

"Un costoso pero inconcluso compromiso militar": ¿por qué EEUU fracasó contra los hutíes?

"Yemen derrota a Estados Unidos". Ese era el contenido del hashtag que se difundió desde el país árabe en varias redes sociales, para presumir la supuesta victoria del movimiento Ansarolá —como también se le conoce a los hutíes— sobre las Fuerzas Armadas comandadas desde Washington. Y es que el hecho no fue menor. El pasado 5 de mayo, el presidente Donald Trump prácticamente echó para atrás la ofensiva con la que había prometido semanas atrás acabar definitivamente con los hutíes, argumentando que este grupo se había rendido. Sin embargo, del lado yemení, Ansarolá siempre sostuvo que fue la Casa Blanca la que no pudo contra las milicias islamistas.Trump había prometido desde el 15 de marzo que borraría a los hutíes del mapa. "¡El infierno lloverá sobre ustedes como nunca antes!", escribió el republicano en sus redes sociales en una amenaza que acabó en el limbo, porque los hutíes siguen lanzando ataques contra Israel. Por todo ello el reportaje de The New York Times contiene información reveladora, como el hecho de que Trump exigiera resultados en un periodo de 30 días desde que lanzó su gran advertencia a los hutíes. Pero no paso ni medio mes para que llegaran malas noticias a la Oficina Oval: Según el medio, Washington "quemó" alrededor de 1.000 millones de dólares solo en ataques poco exitosos contra Ansarolá, sin contar los varios drones MQ-9 Reaper derribados, los ataques contra los portaviones USS Harry Truman y USS Carl Vinson y los dos cazas F/A-18 Super Hornets de 67 millones de dólares cada uno que acabaron en el fondo del mar Rojo. The New York Times también sugiere que "la repentina declaración de victoria [anunciada por Trump] sobre los hutíes demuestra cómo algunos miembros del equipo de seguridad nacional del presidente subestimaron a un grupo conocido por su resistencia". Desde que el expresidente Joe Biden le declaró la guerra a Ansarolá en noviembre de 2023, Estados Unidos tenía un plan trazado: en 8 o 10 meses primero acabarían con los sistemas de defensa antiaérea de los hutíes, bombardearían sus depósitos de armas y municiones y, luego, asesinarían selectivamente a varios dirigentes del movimiento, tal y como Israel y Washington lo hicieron antes con varios jefes de Hizbulá en el Líbano. Pero el plan no salió bien, según el medio, porque los hutíes almacenan todo su poderío bajo tierra, en búnkeres altamente protegidos y de difícil ubicación. "El coste de la operación era asombroso. El Pentágono había desplegado en Oriente Medio dos portaaviones, más bombarderos B-2 y aviones de combate, así como defensas antiaéreas Patriot y THAAD, según reconocieron funcionarios en privado", señala el diario.Además, dice, "se estaban utilizando tantas municiones de precisión, especialmente las avanzadas de largo alcance, que algunos planificadores de contingencia del Pentágono estaban cada vez más preocupados por las existencias totales y las implicaciones para cualquier situación en la que Estados Unidos pudiera tener que rechazar un intento de invasión de Taiwán por parte de China".Al final, Donald Trump acabó con una actitud "escéptica" hacia las propias capacidades de las Fuerzas Armadas de su país en esta región del Oriente Medio.

