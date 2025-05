https://noticiaslatam.lat/20250506/eeuu-acuerda-un-cese-al-fuego-con-los-huties-de-yemen-1162384154.html

EEUU acuerda un cese al fuego con los hutíes de Yemen

EEUU acuerda un cese al fuego con los hutíes de Yemen

El movimiento yemení Ansarolá (hutíes) y Estados Unidos acordaron un cese el fuego con la mediación del Sultanato de Omán

"Tras las recientes conversaciones y contactos entre el Sultanato de Omán, Estados Unidos y las estructuras pertinentes en Saná en Yemen con el objetivo de desescalar la situación, los esfuerzos han llevado a un acuerdo sobre un alto el fuego entre las dos partes", dijo Al Busaidi.Los hutíes acordaron poner fin a los ataques contra buques estadounidenses en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab, mientras que Washington aceptó detener los ataques contra objetivos hutíes en zonas controladas por Yemen, añadió. Con el fin de las hostilidades se garantizará "la libertad de navegación y la fluidez del transporte marítimo internacional", informó el canciller omaní. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país detendrá los bombardeos contra Yemen porque, según él, los hutíes ya no quieren seguir luchando."Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien, al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos", aseguró el republicano. Donald Trump hizo estas declaraciones durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, al tiempo que Washington e Israel lanzaron diversos ataques contra la capital yemení, Saná. La víspera, los hutíes anunciaron que ampliarán su lista de objetivos para posibles ataques en contra de Israel, luego de que el país hebreo atacó el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen, asesinando a dos personas e hiriendo a 42 más. Los bombardeos de Washington y Tel Aviv en Yemen ocurrieron en respuesta al ataque con misil balístico que un día antes llevaron a cabo los hutíes en contra del aeropuerto de Ben Gurión de la capital israelí. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ya había dicho que habría represalias por el ataque proveniente de Yemen. "Actuamos contra ellos conjuntamente con EEUU. Atacamos en el pasado, atacaremos en el futuro. Habrá más ataques", afirmó.La escalada agrava el riesgo de que se abra un nuevo frente de guerra en la región de Oriente Medio, ya que los hutíes prometen endurecer su postura contra Tel Aviv si el país hebreo no cesa su ofensiva en contra de la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinadas más de 49.000 personas mediante los ataques israelíes, de acuerdo con las autoridades locales.

