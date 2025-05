https://noticiaslatam.lat/20250513/acuerdo-prebendario-gobierno-de-noboa-busca-pactar-con-minorias-en-el-congreso-1162512890.html

¿Acuerdo prebendario?: Gobierno de Noboa busca pactar con minorías en el Congreso de Ecuador

¿Acuerdo prebendario?: Gobierno de Noboa busca pactar con minorías en el Congreso de Ecuador

Sputnik Mundo

A horas de que se instale una nueva Asamblea Nacional, el Gobierno de Ecuador busca acuerdos con legisladores del partido indígena Pachakutik para asegurarse... 13.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-13T02:58+0000

2025-05-13T02:58+0000

2025-05-13T03:03+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

política

oswaldo moreno

pachakutik

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0c/1162512732_0:0:1180:664_1920x0_80_0_0_6e5d323e0544313eb30dbc059477b6ae.jpg

Una semana antes del comienzo de la nueva Legislatura, el actual ministro de Gobierno ecuatoriano, José de la Gasca, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a los nueve asambleístas electos por Pachakutik, el partido político que engloba al movimiento indígena ecuatoriano."Hoy los nueve asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno nacional que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos", escribió el jerarca, asegurando que el acuerdo "se reflejará en la nueva Asamblea Nacional".Si bien Pachakutik debió emitir un comunicado con el fin de aclarar que "hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo ni con ningún otro sector", la gestión de De la Gasca dejó en evidencia la intención del Gobierno de Noboa de asegurarse votos en el nuevo Congreso, donde cuenta con 66 asambleístas electos.De alcanzar la mayoría absoluta de 77 votos, el oficialismo de Noboa se aseguraría poder blindar a los ministros de posibles recursos de censura promovidos por el correísmo, que no pasa de los 67 curules."Ninguna fotografía es casual"El experto consideró que Pachakutik se encuentra en el centro de este dilema, ya que, si bien es "en teoría un partido de izquierdas", ya en el pasado ha tenido "un manejo parlamentario que lo dejan de alguna forma por fuera de esa visión de izquierdas" y lo acerca a eventual acuerdo que le asegure la mayoría al Gobierno ecuatoriano.Algo similar planteó, consultado por Sputnik, el también analista político Henry Allan, para quien la fotografía de los asambleístas junto a De la Gasca es elocuente sobre un acuerdo porque, a pesar de que hayan intentado restarle trascendencia a la reunión, "en política ninguna fotografía es casual".Para Allan, el interés del Gobierno en captar a los asambleístas del partido indígena radica en que le será "prácticamente imposible negociar" con Revolución Ciudadana, que nuclea al correísmo y que, a diferencia de muchas de las demás expresiones que integran el escenario político ecuatoriano, se trata de "un verdadero partido político, es decir, un bloque homogéneo e ideológicamente formado".En sintonía con lo señalado por Moreno, Allan recordó que Pachakutik comenzó a acercarse a expresiones de derecha desde el año 2010, cuando las diferencias con el entonces Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) lo acercaron a posturas coincidentes con las administraciones siguientes de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).El analista aclaró que, aunque la cúpula de Pachakutik hubiera esbozado un acuerdo con la candidatura de Luisa González antes de las elecciones, el Gobierno de Noboa apela ahora a los asambleístas electos, muchos de los cuales provienen de "segundas líneas" del partido y con mucho más arraigo provincial y local. Por eso, aventuró que el oficialismo ofreció a los dirigentes algún tipo de "acuerdo prebendario", que premia el alineamiento posiblemente con "pequeñas porciones de poder en las provincias y manejo de direcciones estatales".La madre del presidente en la Asamblea NacionalPero la consolidación de alianzas no es la única estrategia del oficialismo para garantizarse el control de la Asamblea Nacional: Noboa también podría tener a su madre, Annabella Azín, como presidenta del Legislativo.Azín no solo fue una de las caras más visibles de la campaña del partido de Noboa, la Acción Democrática Nacional (ADN), sino que resultó la candidata a asambleísta más votada del país. Por eso, desde que se conocieron los resultados se especula con que asuma la presidencia de la nueva Asamblea Nacional.Para Allan, la posibilidad de que la titularidad de la Asamblea Nacional recaiga en la madre del presidente es un síntoma de que, en realidad, "lo que gobierna en Ecuador es literalmente una oligarquía". Al respecto, describió al oficialismo ecuatoriano actual como "un puñado de familias que se creen aristocráticas, de origen blanco en un país de mucha población indígena" y que buscan replicar en el país "lógicas aristocráticas del siglo XIX en América Latina".Por su parte, Oswaldo Moreno consideró que Azín, —que ya fue diputada en 2007 y constituyente entre 2007 y 2008— mantiene un perfil de "profesional surgida de las clases medias y muy respetada a nivel local e internacional", que ha sabido mantener una imagen "conciliadora y de consenso" aun en el crispado escenario político ecuatoriano.De todas maneras, el politólogo puso en duda que la madre de Noboa quiera permanecer realmente en el cargo. "No me la imagino en el día a día parlamentario, recibiendo reclamos de diferentes sectores y no sé si Noboa quiera exponer a su madre a eso", apuntó.Para Allan, en tanto, es posible que Azín solamente acceda al cargo hasta la toma de posesión de Noboa, el 24 de mayo, debido a su interés personal de "colocarle la banda presidencial a su hijo". El analista sostuvo, en ese sentido, que esa voluntad también expresa que para la familia Noboa "actúa como si el país fuera su empresa", ratificando ese aspecto oligárquico detrás del Gobierno ecuatoriano actual.

https://noticiaslatam.lat/20250505/ucrania-quiere-un-tlc-con-ecuador-un-camino-para-dos-lideres-carentes-de-popularidad-1162367557.html

https://noticiaslatam.lat/20250426/el-correismo-tras-la-derrota-en-ecuador-golpeado-pero-todavia-fuerte-1162224967.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, daniel noboa, política, oswaldo moreno, pachakutik, 💬 opinión y análisis