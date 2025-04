https://noticiaslatam.lat/20250426/el-correismo-tras-la-derrota-en-ecuador-golpeado-pero-todavia-fuerte-1162224967.html

El 'correísmo' tras la derrota en Ecuador: golpeado pero todavía fuerte

Con los reclamos de fraude rechazados por la autoridad electoral, la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa afronta el desafío de cómo pararse... 26.04.2025, Sputnik Mundo

Once días después de las elecciones que dieron la reelección a Daniel Noboa como presidente de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país rechazó las reclamaciones hechas por la candidata Luisa González y su partido, la Revolución Ciudadana, sobre presuntas irregularidades en las actas de votación, dando por cerrado el escrutinio de los comicios del 13 de abril.En conferencia de prensa, y según recoge el medio Primicias, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que no hay elementos que respalden la impugnación de las 1.729 actas que fueron señaladas por el correísmo. Por ese motivo, el organismo dio por cerrado el reclamo y proclamó la victoria de Noboa. "No hay ninguna inconsistencia que pueda poner en tela de duda lo proclamado por el CNE", afirmó la jerarca.De todas maneras, la candidata correísta, Luisa González, insiste en que se trata de un "mega fraude" y aseguró que su partido presentará "todas las pruebas de este atentado contra la democracia". "Lo hemos dicho con claridad y responsabilidad: en Ecuador hubo un proceso viciado, desequilibrado y marcado por atropellos y represión", escribió González en su cuenta de X.En diálogo con Sputnik, el abogado y analista político ecuatoriano Omar Sempértegui sostuvo que el rechazo del CNE "era previsible, tomando en cuenta las últimas actuaciones que ha tenido el órgano electoral". Si bien recordó que el correísmo puede recurrir al Tribunal Contencioso Electoral —previsto para resolver este tipo de reclamos—, advirtió que "no debería sorprender que exista una negativa" por parte del organismo, dado que sus jueces ya han sido señalados por actuar en favor de Noboa. Por eso, el analista estimó que la situación podría quedar en manos de la Corte Constitucional.Para el experto, el resultado electoral más allá de los reclamos constituye "un golpe duro" para el correísmo, dado que se trata "del resultado más bajo obtenido por el correísmo en una segunda vuelta"—un 44,37% de los votos— y que contrasta con el de la primera vuelta —un 44%—, que "superaba el techo histórico en primeras vueltas". En ese sentido, apuntó que "si el triunfalismo debilitó al oficialismo en la primera vuelta", también "el triunfalismo afectó a la oposición" de cara a la segunda.También consultado por Sputnik, el analista político Orlando Pérez matizó el impacto que pudo haber recibido el correísmo tras las elecciones, señalando que, incluso tomando como válidos los números oficiales del CNE, la Revolución Ciudadana obtuvo no menos del 44% de los votos de los ecuatorianos. "Si el CNE reconoce las fallas en las actas podría subir a un 48% o 49% y en el mejor de los casos habría ganado las elecciones, por tanto, no creo que quede tan golpeado", opinó.En ese sentido, Pérez estimó que el apoyo recibido por Luisa González en las urnas aún es "fuerte" y será significativo para comprender la lógica política de Ecuador durante los próximos cuatro años.La renovación en el correísmoPérez también desestimó que el resultado electoral deje al correísmo en la obligación de renovar sus principales figuras, algo que según el experto se ha instalado "como un lugar común" luego de cada derrota desde los comicios de 2021, cuando Andrés Araúz fue derrotado por Guillermo Lasso (2021-2023).De todos modos, reconoció que es posible que el correísmo deba ensayar "otro tipo de discurso" de aquí a cuatro años, aunque no necesariamente deba cambiar a sus figuras principales. "Lasso perdió dos elecciones y nadie decía que debía retirarse. Fue a la tercera y la ganó. Noboa tiene el peso que tiene porque su padre (Álvaro Noboa) fue cinco veces candidato, aunque en las cinco perdió", valoró.Para Sempértegui, la Revolución Ciudadana sí "debería reinventarse" tras el resultado electoral y permitir que "los nuevos cuadros puedan consolidarse como líderes". Para el experto, el movimiento incluso debería dejar atrás su "correadependencia" y que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) tenga otro rol "más académico" y "alejándose un poco de la tarima política". "De este modo podríamos ver cómo se refresca la imagen de Correa y de la RC", precisó.¿Una gobernabilidad difícil para Noboa?Ya desde la primera vuelta de febrero, los ecuatorianos saben que el país tendrá una Asamblea Nacional dividida en dos grandes bloques: la opositora Revolución Ciudadana con 67 curules y la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) con 66. De todos modos, ninguno de los bloques alcanza la mayoría absoluta de 77 votos.El panorama puede ser incluso más complejo para el oficialismo si se tiene en cuenta que otros bloques minoritarios como Pachakutik, con nueve curules, y el Partido Social Cristiano (PSC) podrían estar más cercanos a aliarse con el correísmo.Para Pérez, las acusaciones contra Noboa por presuntos actos de corrupción también marcarán la relación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional. En ese sentido, el analista entiende que el presidente reelecto "no da las garantías para una gobernabilidad plena".

