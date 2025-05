https://noticiaslatam.lat/20250505/ucrania-quiere-un-tlc-con-ecuador-un-camino-para-dos-lideres-carentes-de-popularidad-1162367557.html

Ucrania quiere un TLC con Ecuador: ¿un camino para dos líderes carentes de popularidad?

Ucrania quiere un TLC con Ecuador: ¿un camino para dos líderes carentes de popularidad?

05.05.2025

La posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Ucrania fue planteada públicamente por el propio Zelenski, luego de una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la que lo felicitó por su reciente reelección.A través de su cuenta de X, Zelenski aseguró que "Ecuador está interesado en desarrollar una asociación económica con Ucrania e importar diversos productos agrícolas". Desde el Gobierno ecuatoriano, sin embargo, no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.Una política exterior "bastante tortuosa"En diálogo con Sputnik, el analista internacional Santiago Carranco Paredes consideró que, tanto la situación actual de Noboa como la del ucraniano, pueden tener puntos en común, signadas en ambos casos por una pérdida de relevancia internacional que los obliga a buscar nuevos aliados.En el caso de Zelenski, después de la reunión desastrosa que tuvo con Donald Trump el pasado 28 de febrero en la Casa Blanca, "se quedó sin el apoyo incondicional que antes tenía y se encontró con la necesidad de buscar aliados". Para Carranco Paredes, Ucrania busca "aprovechar" la necesidad que el Gobierno de Noboa tiene de comenzar a mostrar buenos resultados en política exterior, algo de lo que careció su primera gestión, para ofrecerle avanzar en un acuerdo comercial.En ese sentido, recordó que, desde el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), el país sudamericano ha apostado por la firma de TLC como único logro en materia de política exterior. "La iniciativa viene de Ucrania, pero aprovecha esta necesidad de justificar indicadores favorables en política exterior cuando lo que importa no son los tratados, sino lo que está adentro del tratado", complementó.¿Ecuador debería pensarlo dos veces?Para el experto, la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial con Ucrania debería ser tomada con cautela en Ecuador, debido a las tensiones diplomáticas que el país todavía mantiene con Rusia, uno de los socios más relevantes para la economía ecuatoriana. En efecto, Rusia no solo es el cuarto socio comercial de Ecuador, sino que es el principal comprador del banano, producto insignia del sector agrícola ecuatoriano.Carranco Paredes destacó que Rusia es también un mercado muy fuerte para las rosas ecuatorianas y, al tratarse de un mercado estacional, se vuelve muy relevante para la generación de empleo en zonas agrícolas del país.De hecho, el analista reconoció que, en materia de relaciones internacionales, existen posturas que entienden que "cualquier acercamiento ya da un mensaje geopolítico". Bajo esa lectura, firmar un acuerdo comercial con Ucrania sí afectaría el vínculo con Rusia.El experto señaló que un eventual acuerdo comercial con Ucrania podría incluso significar un paso en falso en relación al Gobierno de Donald Trump, el centro de todas las acciones de política exterior del actual presidente ecuatoriano. Según el analista, Noboa ha intentado sistemáticamente "emular" las decisiones de política exterior de Trump, aunque sin el impacto esperado debido a las diferencias de magnitud entre la potencia norteamericana y un país "bastante pequeño" de Sudamérica.Por eso, Carranco Paredes estimó que lo mejor para Ecuador sería no avanzar en un acuerdo comercial con Ucrania a menos hasta que "el conflicto [entre Kiev y Moscú] haya cesado o haya llegado a un acuerdo con Rusia".

