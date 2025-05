https://noticiaslatam.lat/20250511/una-visita-inapropiada-reyes-de-espana-acuden-al-campo-nazi-de-concentracion-de-mauthausen--video-1162478440.html

¿Una visita inapropiada? Reyes de España acuden al campo nazi de concentración de Mauthausen | Video

¿Una visita inapropiada? Reyes de España acuden al campo nazi de concentración de Mauthausen | Video

Sputnik Mundo

Los monarcas españoles participan en Austria en los actos conmemorativos del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, donde... 11.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-11T09:11+0000

2025-05-11T09:11+0000

2025-05-11T09:11+0000

españa

🌍 europa

💬 opinión y análisis

sociedad

pedro sánchez

felipe vi

austria

la asociación para la recuperación de la memoria histórica (armh)

gobierno de españa

partido socialista obrero español (psoe)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108572/86/1085728639_0:0:1455:818_1920x0_80_0_0_0e3401dc9babb3ba5e777d61b3c84a89.jpg

La participación de Felipe VI y su esposa Letizia en el acto conmemorativo de la liberación del campo de concentración de Mauthausen-Gusen, donde más de 7.000 republicanos españoles sufrieron deportación y miles murieron, ha generado controversia. La principal organización memorialista española, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), pidió formalmente a los monarcas que se abstuvieran de acudir.El 12 de mayo es la fecha elegida para la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo, donde más de 122.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas, soviéticas. La ceremonia ha sido organizada por el Comité de Mauthausen de Austria (organización sucesora de la Asociación Austriaca de Supervivientes de Mauthausen)en colaboración con el Comité Internacional de Mauthausen y la Asociación de Lagermeinschaft de Austria.Mediante un escrito oficial dirigido a Casa Real, la ARMH solicitó el 5 de mayo (fecha de la liberación del campo en 1945) que los reyes no asistieran, argumentando que la Corona española nunca ha condenado formalmente la dictadura franquista, la misma que despojó a los deportados de Mauthausen de su nacionalidad española, dejándolos en condición de apátridas. Los supervivientes no pudieron regresar a España y fueron acogidos por Francia gracias a las presiones de sus compañeros franceses ante su Gobierno."Creemos que no es el momento para que los representantes de una monarquía que sucedió sin referéndum a una dictadura invada el espacio que legítimamente pertenece a la identidad republicana de los deportados", reza en el escrito de la ARMH, firmado por su presidente Emilio Silva, que lamenta el "abandono" institucional histórico de los deportados españoles a los campos de concentración nazis.La postura de la ARMHLa principal crítica de esta organización memorialista radica en que la visita carece de un compromiso real con la memoria histórica. La ARMH denuncia que se trata de un acto simbólico vacío, más preocupado por la imagen que por un reconocimiento auténtico del sufrimiento republicano.Por esta razón, según Silva, no es conveniente ni creíble la presencia de los representantes de la monarquía española en los actos. "Cuando no han condenado la dictadura franquista ni todo el daño que le causó el dictador a millones de víctimas, un viaje que debería ser ético se convierte en algo meramente estético", comentó posteriormente.Es decir, se señala un gesto estético frente a la ausencia de una reparación ética genuina. Como ejemplo, en escrito se alude al caso de Juan Romero, último superviviente español de los campos de concentración nazis, que murió en 2020 a los 101 años de edad sin recibir en vida ningún homenaje institucional, a pesar de su lucha por mantener viva la memoria de los represaliados.Designados apátridasLa dictadura franquista despojó a los deportados de Mauthausen de su nacionalidad española, dejándolos en condición de apátridas. Y la ARMH sostiene que la monarquía, al ser heredera del franquismo sin un proceso democrático de legitimación (en 1969 el dictador Franco ungió a Juan Carlos I como heredero de la jefatura del Estado, tras jurar fidelidad a los Principios del Movimiento), no tiene derecho a representar a las víctimas republicanas, cuya identidad política fue sistemáticamente perseguida.En conversación con Sputnik, el historiador José Miguel Villarroya recuerda que, para cuando un destacamento de militares estadounidenses entró el 5 de mayo de 1945 en el campo, este ya había sido liberado días antes por los propios prisioneros, en su mayoría españoles, que habían asumido el control y maniatado a sus guardianes. "El problema es que estaban marcados como apátridas por Franco", explica Villarroya que lamenta que tras el regreso de la democracia a España no se haya trabajado para reconocer que "quienes estaban allí eran españoles, no apátridas". Una agenda dependiente del GobiernoLa agenda de los reyes de España no es independiente, sino que está coordinada con el Gobierno, lo que añade otra capa de controversia. En 2019, la Administración española instauró el 5 de mayo como “Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España”."Tampoco es que el PSOE se mate excesivamente en el tema allá donde gobierna él, así que me parece correcto que lo reclame la ARMH", afirma.En un comunicado para explicar las actividades de su agenda, la propia Casa Real recuerda que la conmemoración del campo de Mauthausen-Gusen fue durante décadas "un asunto exclusivo de los supervivientes", "pero sin mucha repercusión en la sociedad austriaca". En la actualidad, el acto tiene un sostén financiero público y, sobre todo, privado.Villarroya estima que el apunte de Casa Real sobre la escasa implicación durante años del Estado austríaco en la celebración de los actos en torno a Mauthausen es una crítica válida, pero también es una forma de "quitarse responsabilidades de encima", dado que "quien tiene que trabajar para recuperar la memoria de lo que sufrieron los españoles allí y de lo que hicieron para liberar el campo es el Gobierno español".Tensión entre oficialidad y memoriaLos deportados españoles en Mauthausen no solo fueron abandonados por el régimen de Franco, sino que tampoco tuvieron un reconocimiento pleno durante la Transición. De esta forma, especialmente desde el punto de vista de las organizaciones memorialistas, la visita real, sin un gesto previo de reconciliación institucional, corre el riesgo de interpretarse como una apropiación oportunista de un dolor ajeno a su tradición política.Este tipo de situaciones no solo afectan a la monarquía española; también al gobierno de turno del país. En el pasado, Pedro Sánchez fue criticado desde algunos sectores por apropiarse simbólicamente de la memoria republicana de forma indebida.En 2019, por ejemplo, Sánchez colocó una corona de flores con los colores dela bandera constitucional (rojigualda) sobre la tumba en el cementerio de Colliure (Francia) de Antonio Machado, célebre poeta muerto en el exilio y republicano de convicción, cuya sepultura tradicionalmente es adornada con ramos y coronas de flores tricolores en honor a la bandera de la República Española. El ejemplo refleja la tensión, siempre constante, entre el discurso oficial y la identidad histórica de las víctimas.

https://noticiaslatam.lat/20200505/a-los-espanoles-tambien-los-deportaban-a-campos-de-concentracion-pero-por-que-1091310644.html

https://noticiaslatam.lat/20250129/exposicion-incompleta-zajarova-critica-el-cierre-de-la-exposicion-rusa-en-auschwitz-1160835205.html

austria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, sociedad, pedro sánchez, felipe vi, austria, la asociación para la recuperación de la memoria histórica (armh), gobierno de españa, partido socialista obrero español (psoe), campo de concentración, alemania nazi, apátridas, presos, presos políticos, franquismo