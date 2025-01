https://noticiaslatam.lat/20250129/exposicion-incompleta-zajarova-critica-el-cierre-de-la-exposicion-rusa-en-auschwitz-1160835205.html

"Exposición incompleta": Zajárova critica el cierre de la exposición rusa en Auschwitz

"Exposición incompleta": Zajárova critica el cierre de la exposición rusa en Auschwitz

"Sin la parte rusa, esta exposición no solo está incompleta, sino que no puede ser completa. Los libertadores fueron las tropas soviéticas, el Ejército Rojo. Las personas que estaban allí [en el campo de concentración de Auschwitz] también tenían relación con nuestro país. ¿Cómo es posible?", expresó la vocera.Zajárova señaló que la exposición preparada por Rusia no causó antes ninguna reclamación ni queja."¿Cómo pudo suceder que una exposición desarrollada por nuestro país y que funcionaba allí, presentando informaciones que no causaron a nadie censuras, reclamaciones y protestas públicas oficiales, fuera clausurada? [Esto ocurrió] porque han pasado a la fase activa de lo que al parecer soñaban tan secretamente", resumió.La Administración del museo de Auschwitz clausuró la exposición rusa a partir de mayo de 2022.El Día Internacional en Memoría de las Víctimas del Holocausto se celebró el 27 de enero. En este día de 1945, el Ejército Rojo liberó el mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, situado en la ciudad polaca de Auschwitz.Auschwitz se convirtió posteriormente en uno de los principales símbolos del Holocausto. Entre 1941 y 1945 perecieron allí cerca de 1,4 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1,1 millones eran judíos. En 1947 se creó un museo en el emplazamiento del antiguo campo de concentración nazi, y en 1979 se incluyó en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.En 2025, el museo no invitó a representantes de la Embajada rusa a los actos en honor del 80 aniversario de la liberación del campo. Moscú calificó esta decisión de sacrilegio y parte de una campaña antirrusa para falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial.

