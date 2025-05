https://noticiaslatam.lat/20250510/eleccion-de-ministros-en-mexico-votar-es-fundamental-para-el-acceso-a-la-justicia--video-1162365228.html

Elección de ministros en México: "Votar es fundamental" para el acceso a la justicia

Elección de ministros en México: "Votar es fundamental" para el acceso a la justicia | Video

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica, ya que, por primera vez en la historia...

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superior del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik Mundo buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la Suprema Corte, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano."No existe neutralidad en el abstencionismo"Con más de 30 años de experiencia ejerciendo el Derecho desde el ámbito particular, Ingrid Tapia Gutiérrez es hoy una de las 64 personas que buscan llegar a ocupar un puesto en la SCJN. En entrevista con Sputnik, la candidata dejó en claro que, desde su perspectiva, la reforma judicial "es mala y está maltrecha", además de que "tiene problemas de diseño normativo". De entre estas fallas apuntó, "la más grave" es la designación de jueces de alta corte sin que haya un proceso de investigación exhaustiva de las personas. Y es que, abundó, "la individualidad del juez sí impacta" a la hora de ejercer justicia. Tapia Gutiérrez señaló que el próximo 1 de junio, los mexicanos "estamos convocados a salir a votar por personas de las que tú y yo no tenemos la menor idea de quiénes son". A pesar de estos retos que presenta el proceso electoral judicial, la doctora en Derecho y académica en la materia por más de 15 años, indicó que los ciudadanos tienen que salir a votar para reclamar su derecho a la jurisdicción y lamentó que haya voces que busquen sabotear la jornada pidiendo a la población no salir a las urnas. De acuerdo con la doctora, "no existe neutralidad en el abstencionismo. El voto que tú no ejerces es el que apertura el espacio para que el otro ejerza".

