¿Cuánto afectó a los negocios de Musk trabajar para el Gobierno de EEUU?

La incursión del empresario Elon Musk en el Gobierno del presidente Donald Trump como titular del recién creado Departamento para la Eficiencia Gubernamental... 25.04.2025, Sputnik Mundo

El índice de riesgo para la reputación, que examina las amenazas para la reputación a las que se enfrentan empresas y organizaciones, recientemente descubrió que estar asociado con Musk suponía la segunda mayor amenaza para las compañías, de acuerdo con un reporte publicado por el portal estadounidense especializado en empresas Fast Company.De acuerdo con análisis, la mayor amenaza es el uso perjudicial o engañoso de la inteligencia artificial y, en tercer peldaño, es el retroceso en la política conocida en EEUU como DEI, que implica cuotas laborales para sectores considerados como vulnerables.Según Fast Company, el índice, que se basa en una encuesta a 117 líderes de asuntos públicos y ex jefes de Estado, concluyó que no solo es arriesgado estar asociado con Musk, sino ser señalado y criticado públicamente por él.Desde que empezó a trabajar para DOGE, dependencia surgida en el mandato del presidente Donald Trump, la empresa de coches eléctricos de Musk, Tesla, ha visto caer sus ventas más de 70% y se ha convertido en blanco de protestas."Ahora algunos creen que el daño podría ser terminal y que Musk supone un riesgo para empresas ajenas a la suya", señaló el portal.El analista de Wedbush Securities Dan Ives predijo en una publicación que, incluso si Musk dejara DOGE completamente y volviera a su empresa de automóviles, "habrá un daño permanente a la marca". Y si Musk se queda en el Gobierno, la afectación a la marca podría aumentar para Tesla, calificándola como una "situación de código rojo", reportó Fast Company.Musk "necesita dejar el Gobierno, dar un gran paso atrás en DOGE, y volver a ser CEO de Tesla a tiempo completo", escribió Ives, según el medio.De acuerdo con la publicación estadounidense, "el duro giro de Musk hacia DOGE ha demostrado que mezclar los negocios con la política puede ser contraproducente, especialmente para un CEO público de una empresa que depende de clientes que en gran parte no comparten sus puntos de vista"."Si Musk no planeaba dejar su puesto como 'empleado especial del Gobierno' una vez que se cumpla el límite de 130 días, podría encontrar una razón empresarial más persuasiva de que es hora de volver a su trabajo diario”, agregó el portal de noticias especializado.

