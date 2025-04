https://noticiaslatam.lat/20250424/este-es-el-alto-costo-que-asumiran-los-estadounidenses-por-el-trabajo-de-musk-en-doge-1162207523.html

Este es el alto costo que asumirán los estadounidenses por el trabajo de Musk en DOGE

Este es el alto costo que asumirán los estadounidenses por el trabajo de Musk en DOGE

El anuncio de Elon Musk sobre la reducción de sus labores como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) debido a... 24.04.2025

De acuerdo con el medio estadounidense, las tareas que están en ciernes dentro de la novel dependencia, no han representado ahorros significativos como lo prometieron tanto el empresario como el presidente Donald Trump."La Asociación para el Servicio Público, una organización sin fines de lucro que estudia la fuerza laboral federal, ha utilizado cifras presupuestarias para producir una estimación aproximada de que los despidos, las recontrataciones, la pérdida de productividad y las licencias pagadas de miles de trabajadores costarán más de 135.000 millones de dólares este año fiscal", cita la publicación.Asimismo, el NYT estima que, tan solo en el Servicio de Impuestos Internos, donde DOGE impulsó el recorte de 22.000 miembros del personal, los pagos a los trabajadores costarían cerca de 8,5 millones de dólares en ingresos hacia 2026, esto con base en información del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.Sin embargo, agrega el periódico, estas previsiones no incluyen el costo para los contribuyentes de EEUU en defender las medidas del Departamento encabezado por Musk ante los tribunales; en la actualidad, la justicia estudia 30 demandas en su contra.De acuerdo con el experto consultado por el NYT, Musk tuvo oportunidades para reducir la fuerza laboral con las leyes existentes en EEUU, pero tomó el riesgo de hacer recortes drásticos."La ley es clara (...). Pueden hacer todas las cosas que están haciendo actualmente, pero no de la manera en que las están haciendo. Pueden empezar de nuevo y hacerlo bien, o pueden estar en los tribunales para siempre", agregó para el diario Jeri Buchholz, quien durante más de tres décadas en el servicio público manejó la contratación y el despido en siete agencias federales de la nación norteamericana.Según datos recabados por el periódico, los despidos afectaron a 12% de los 2,4 millones de trabajadores en el Gobierno federal."[Inicialmente] se recortaron a unos 100.000 empleados, miles de personas menos de las que normalmente se jubilan en un año, según cifras de la Oficina de Administración de Personal. Al menos una cuarta parte de ellos fueron recontratados con sueldo completo, la mayoría después de que los jueces dictaminaron que sus [salidas] eran ilegales y algunos después de que Musk dijera que DOGE había despedido 'accidentalmente' a trabajadores que salvaguardaban las armas nucleares, garantizaban la seguridad de la aviación y combatían la gripe aviar y el ébola", mostró la publicación.

