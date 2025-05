https://noticiaslatam.lat/20250509/sheinbaum-confirma-demanda-contra-google-por-cambio-de-nombre-al-golfo-de-mexico-1162459850.html

Sheinbaum confirma demanda contra Google por cambio de nombre al golfo de México

Sheinbaum confirma demanda contra Google por cambio de nombre al golfo de México

09.05.2025

"Está ya demandado y hubo una primera resolución. Ahora estamos esperando. Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto emitido por el Gobierno de Estados Unidos, el cual nombra 'golfo de América' únicamente a la parte que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo", expresó en conferencia de prensa.Google modificó la nomenclatura de sus mapas después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para cambiar el nombre a golfo de América en vez de golfo de México. Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley para que se cambie el nombre en todos los documentos oficiales de EEUU.“Vamos a ver como salió esta resolución del Congreso, pero ellos solamente pueden nombrar la parte del territorio de EEUU", reiteró Sheinbaum, en referencia a lo aprobado por los representantes de Estados Unidos que aún tendría que ser aprobado por el Senado de ese país."Lo que decimos es: 'Google, sujétate a lo que aprobó el Gobierno de Estados Unidos'. Esa es la controversia en la que estamos", subrayó la presidenta mexicana.En la iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Representantes por 211 votos a favor y 206 en contra, se establece que el "golfo de México será conocido como el golfo de América"."Toda referencia al Golfo de México en una ley, mapa, reglamento, documento, escrito u otro registro de los Estados Unidos se considerará una referencia al golfo de América", se afirma en la iniciativa introducida por la republicana Marjorie Taylor Greene, y que fue rechazada por prácticamente todos los representantes demócratas.Empezó como bromaEn el debate, los demócratas criticaron la iniciativa como un proyecto de ley "profundamente poco serio"."Proviene de una mayoría republicana que es incapaz o no está dispuesta a hacer el verdadero trabajo del Congreso", dijo Jared Huffman, representante por California.En el debate, el congresista puntualizó que la primera persona que sugirió públicamente el cambio de nombre no fue Donald Trump sino el cómico Stephen Colbert en el programa Comedy Central, cuando hizo una broma en relación al derrame de petróleo de Deepwater Horizon."Once personas murieron en ese desastre. Ecosistemas enteros se hundieron. La costa de Luisiana naufragó, junto con industrias y medios de vida que dependen de ese ecosistema de la costa del golfo. Todo quedó devastado, y Colbert utilizó el nombre falso de 'golfo de América' para satirizar lo absurdo del nacionalismo empapado de petróleo", señaló el representante por el segundo distrito de California."Ahora, aquí estamos, 15 años después, en un Congreso que aparentemente piensa que no tiene trabajo real que hacer, convirtiendo un chiste nocturno en la actividad legislativa de la Cámara de EEUU", mencionó el demócrata.En defensa del proyecto, la representante Greene acusó a los demócratas de rechazar cualquier cosa que haga sentir orgullosos a los estadounidenses."Están indignados porque quieren a los cárteles más que a cualquier otro pueblo del mundo, incluso más que al pueblo estadounidense. Pasaron los últimos cuatro años financiando y votando políticas que rasgaron nuestras fronteras abiertas y permitieron que nuestro país fuera invadido por millones y millones de personas, drogas y fentanilo que asesinaron a más de 300 estadounidenses cada día, tráfico de personas (...), terroristas, y millones de personas que no tenemos ni idea de dónde están en el interior de este país", aseveró.

