¿Por qué la Fed podría retrasarse varios meses para bajar sus tasas?

Analistas entrevistados por el medio coincidieron en que aún no hay claridad sobre cómo afectará a la inflación la nueva política de aranceles del Gobierno de Trump y tampoco hay datos suficientes sobre la evolución del empleo en los próximos meses.El NYT recordó que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó más de 20 veces durante una conferencia de prensa de aproximadamente 45 minutos, la idea de esperar para ver cómo las directrices del mandatario republicano se propagarían a través de la economía antes de tomar cualquier acción sobre las tasas de interés.Powell, que habló después de que la Fed optara por prorrogar los recortes de la tasa de referencia, dijo que el banco central tenía flexibilidad para hacerlo porque la economía en general seguía sobre una base sólida. También subrayó que era la decisión más prudente en un momento en el que había tanta incertidumbre sobre hasta qué punto los aranceles elevarían la inflación y ralentizarían el crecimiento."Las previsiones sobre cuándo reanudará la Reserva Federal los recortes han estado en un constante estado de cambio, oscilando con cada giro de la guerra comercial mundial o con cualquier nuevo dato que arroje un poco más de luz sobre el estado de la economía", añadió.Conforme al análisis del diario, lo que está empezando a asentarse es que la Reserva Federal puede, de hecho, mantenerse a la espera durante bastante más tiempo de lo esperado inicialmente, y mucho más de lo que le gustaría a Trump, quien ha descalificado en varias ocasiones al presidente de la Fed al que incluso ha insultado y llamado "tonto".Según el NYT, los economistas coinciden cada vez más en que el momento más plausible para que la Reserva Federal reanude los recortes de los tipos de interés es septiembre."Algunos apuntan incluso a una fecha posterior. Cuanto más espere la Reserva Federal, mayores serán las probabilidades de que los funcionarios tengan que reducir los costos de endeudamiento de forma más agresiva para apuntalar la economía", dio a conocer.Powell dijo esta semana que el telón de fondo actual no era uno en el que la Fed pudiera ser preventiva con los recortes de tasas de interés, a diferencia de la guerra comercial del primer mandato de Trump, cuando la inflación era moderada y la economía corría el riesgo de estancarse.Esto se debe principalmente a que la inflación ha estado funcionando por encima del objetivo del 2% del banco central durante cuatro años, pero también "porque en realidad no sabemos cuál será la respuesta correcta a los datos hasta que veamos más datos", precisó el líder de la Fed.Hasta ahora, los datos de que dispone la Reserva Federal apuntan a un bajo nivel de despidos y a un mercado laboral sólido en general. El gasto se ha ralentizado, pero no se ha estancado del todo. La cuestión es cuánto durará si los consumidores ya se han vuelto mucho más pesimistas sobre las perspectivas, y las empresas están viendo los primeros signos de ventas lentas y han comenzado a retraerse, advirtió el NYT.

