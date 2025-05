https://noticiaslatam.lat/20250506/eeuu-busca-demonizar-el-caracter-mutuamente-beneficioso-de-la-relacion-entre-china-y-reino-unido-1162371157.html

EEUU busca "demonizar el carácter mutuamente beneficioso" de la relación entre China y Reino Unido

Recientemente, Peter Navarro, asesor del presidente Donald Trump, afirmó que la nación británica, al negarse a desvincularse comercialmente de China, está... 06.05.2025, Sputnik Mundo

Según el diario, los dichos de Navarro, considerado el ideólogo de la política de aranceles implementada por Trump, muestran que EEUU "está cada vez más nervioso" porque el mundo no acepta el chantaje de Washington de renegociar los gravámenes a sus importaciones con la condición de romper relaciones con el gigante asiático.Las declaraciones de Navarro al diario británico The Telegraph, que el medio asiático tilda de "absurdas", revelan la estratagema de Washington de intentar obligar a Londres a someterse aún más a su política contraria a China, estigmatizando las relaciones económicas y comerciales normales entre ambas naciones.En ese sentido, el Global Times señala que las expresiones de Navarro de que "si el vampiro chino no puede chupar la sangre estadounidense, chupará la sangre del Reino Unido y de la UE" tienen sus raíces en la hostilidad extrema hacia China por parte de las autoridades estadounidenses. La nota apunta que, en tiempos recientes, se han observado señales positivas en las relaciones entre China y el Reino Unido, a medida que el actual Gobierno británico adopta un enfoque más pragmático en sus relaciones con el gigante asiático. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, visitaron China de manera sucesiva, con una clara intención de reafirmar la importancia de la cooperación entre ambos países (China es el cuarto socio comercial más importante del Reino Unido)."En su visita, Reeves destacó que una renovada colaboración con China podría aportar hasta (1.220 millones de dólares) a la economía británica. ¿Cómo puede interpretarse una relación tan mutuamente beneficiosa como una extracción a Gran Bretaña?", cuestiona el diario, en relación con las declaraciones de Navarro."Desde la absurda acusación de chupasangre hasta la incesante presión estadounidense sobre Gran Bretaña para que se desvincule de China, las acciones de Washington revelan quién es el verdadero vampiro económico", afirma el diario, añadiendo que EEUU explota el valor estratégico de Gran Bretaña bajo el pretexto de una "relación especial", mientras la obliga a sacrificar sus propios intereses de desarrollo para favorecer la agenda de "contención" de China. "Este comportamiento hegemónico egoísta no solo fractura las cadenas industriales globales, sino que en última instancia reducirá a Gran Bretaña a una víctima del unilateralismo estadounidense", agrega la publicación.

