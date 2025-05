https://noticiaslatam.lat/20250508/si-eeuu-busca-negociar-debe-afrontar-las-graves-consecuencias-de-su-politica-arancelaria-1162418068.html

Si EEUU busca negociar, debe afrontar "las graves consecuencias" de su política arancelaria

Si EEUU busca negociar, debe afrontar "las graves consecuencias" de su política arancelaria

Sputnik Mundo

Un creciente número de países apoya la postura de China de que "no hay ganadores en una guerra comercial", a la vez que crecen los llamados de la comunidad... 08.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-08T09:33+0000

2025-05-08T09:33+0000

2025-05-08T09:33+0000

internacional

china

washington

eeuu

donald trump

scott bessent

partido comunista de china (pcch)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157150926_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e2a426d1195449e83cc9c03041677fd.jpg

El diario señala que, a primera hora del 7 de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció que He Lifeng, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y vice primer ministro del Consejo de Estado, visitará Suiza del 9 al 12 de mayo. Durante la visita, se reunirá con la parte estadounidense. El portavoz del Ministerio señaló que Washington ha expresado reiteradamente su deseo de negociar con China en los últimos días y las conversaciones que se llevarán a cabo serán a petición de la parte estadounidense, pese a las declaraciones de la Casa Blanca de que era el gigante asiático era el que debía dar señales de querer sentarse a discutir la guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump. En ese sentido, el diario recuerda que, en las últimas semanas, Estados Unidos ha insinuado repetidamente posibles ajustes a las medidas arancelarias impuestas a Pekín y ha expresado su disposición a dialogar sobre aranceles y temas relacionados a través de múltiples canales. Por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los aranceles se reducirían sustancialmente una vez que se alcanzara un acuerdo con el Gobierno chino, mientras que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, reconoció que los elevados aranceles para las importaciones equivalen a un embargo, admitiendo que esta política comercial, en sus actuales términos, no es sostenible. "Estas declaraciones reflejan la ansiedad estratégica y el conflicto interno de Washington: por un lado, busca obtener beneficios mediante la máxima presión; por otro, teme desmantelar por completo el progreso de la globalización, lo que podría causar daños irreparables a la economía estadounidense", explica el artículo.Las reiteradas fluctuaciones de la parte estadounidense contrastan con la actitud de China, afirma el diario, que ha mantenido una postura responsable y firme hacia las relaciones bilaterales y el mundo. Si bien la firme oposición de China al abuso de aranceles por parte de Estados Unidos no ha cambiado, su disposición a dialogar con Estados Unidos es, en sí misma, una muestra de buena voluntad y sinceridad, señalan."Esta decisión se tomó tras una cuidadosa evaluación de los mensajes de la parte estadounidense y teniendo plenamente en cuenta las expectativas globales, los intereses nacionales de China y las demandas de las industrias y los consumidores estadounidenses. También se trata de una decisión tomada desde la perspectiva más amplia de salvaguardar las relaciones entre China y Estados Unidos en general y garantizar la estabilidad económica mundial", ahonda la editorial.Sin embargo, el diario advierte que la clave para que estas conversaciones logren avances sustanciales reside en si Estados Unidos pueda demostrar "sinceridad" y dialogar con China sobre la base del respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones. "El mundo entero sigue de cerca las conversaciones entre China y Estados Unidos y los países observan tanto sus acciones como sus palabras; las acciones se refieren a las medidas sustanciales que Estados Unidos adoptará. Si Estados Unidos desea resolver los problemas mediante la negociación, debe afrontar las graves consecuencias negativas que las medidas arancelarias unilaterales han tenido para sí mismo y para el mundo", apunta.

https://noticiaslatam.lat/20250506/eeuu-busca-demonizar-el-caracter-mutuamente-beneficioso-de-la-relacion-entre-china-y-reino-unido-1162371157.html

https://noticiaslatam.lat/20250429/china-senala-que-falta-de-productos-de-eeuu-por-aranceles-no-tendra-impacto-en-su-mercado-interno-1162270539.html

china

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, washington, eeuu, donald trump, scott bessent, partido comunista de china (pcch)