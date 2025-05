https://noticiaslatam.lat/20250508/ganaron-la-guerra-y-por-eso-hoy-tenemos-vida-realizan-marcha-del-regimiento-inmortal-en-cuba-1162433749.html

"Gracias a ellos hoy tenemos vida": Realizan la Marcha del Regimiento Inmortal en Cuba

Los participantes en la Marcha del Regimiento Inmortal, realizada con carácter anual en Rusia y otros países para recordar a los caídos durante la Gran Guerra... 08.05.2025, Sputnik Mundo

Similar a 2024 —cuando aconteció por primera vez esta marcha por la emblemática calle habanera— alrededor de 500 personas entre el cuerpo diplomático y sus familiares, hijos nacidos en las exrepúblicas soviéticas radicados en la isla, profesionales formados en la antigua Unión Soviética y otros invitados, transitaron desde el Centro de Negocios hasta la embajada de Moscú en Cuba.Por primera vez en esta marcha —una tradición de más de una década en la nación caribeña, si bien anteriormente solo tenía lugar dentro de la sede diplomática rusa—, jóvenes de la isla llevaron los retratos de los tres cubanos integrantes del Ejército Rojo durante el conflicto bélico: Aldo Vivó Laurent, su hermano Jorge, y Enrique Vilar Figueredo.Este acontecimiento forma parte de las iniciativas de conmemoración por el aniversario 80 de la Gran Guerra Patria que incluyó, asimismo, la colocación de una ofrenda floral en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, dos exposiciones fotográficas Ciudades Héroes y Una infancia abrasada por la guerra y la develación de una placa conmemorativa de la Batalla de Stalingrado.Igualmente, el 10 de mayo acontecerá una nueva edición de la tradicional Carrera de la Amistad, copatrocinada por el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder) y que celebrará, además, el aniversario 65 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la mayor de las Antillas y la URSS.Preservar la memoria históricaLa ruso-cubana Elena María Valladares Shumova, una de las participantes en la marcha, contó a este medio que su bisabuelo participó en la Gran Guerra Patria y llegó hasta Berlín. "No lo conocí, pero las historias se conservan en la familia y, gracias a ellos, podemos disfrutar de este mundo, de la libertad y la armonía".Por tanto, a su juicio, "debemos conservar esa memoria histórica y honrar a quienes cayeron en esas batallas". La joven ingeniera civil refirió, asimismo, que a su bisabuelo no le gustaba hablar sobre la guerra "porque fue fuerte para todos, muchos perdieron amigos, hermanos, hermanas, padres. Fue una época muy difícil".Refirió que a su escuela en Rusia llegaba una de las brujas nocturnas—apodo que recibieron las aviadoras militares soviéticas del 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos formado por 115 mujeres— que les contaba sobre cómo con apenas 17 años de edad, piloteaba un avión para enfrentar a los alemanes fascistas."Nuestra generación debe evitar que las guerras se repitan, debemos vivir en paz. Hay que recordar diariamente el impacto de este suceso y manifestar gratitud a quienes protagonizaron la GGP", concluyó la joven, cuyo padre cubano y madre rusa se conocieron en una universidad de la nación euroasiática en 1982.Por su parte, Yosmany Fernández Pacheco, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" (ISRI) mencionó a Sputnik la relevancia de preservar la historia y los valores y "luchar contra las agresiones y la guerra mediática que pretende cambiar los hechos y excluir el rol soviético en la derrota contra el fascismo".Precisamente, durante su intercambio con el presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, de visita oficial en Moscú, calificó de "muy significativa" la presencia en las conmemoraciones "en estos tiempos, donde se incrementan los intentos por tratar de disminuir el papel protagónico y heroico de la Unión Soviética, del Ejército Rojo y del pueblo ruso".Mayor cooperación económicaPara Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, la celebración en la isla del triunfo soviético "es relevante porque se trata de uno de los acontecimientos más significativos de la pasada centuria, ya que supuso la derrota de una máquina monstruosa del mal, como fue el nazismo alemán".A su juicio, las batallas políticas e ideológicas siempre se han dirimido también en el terreno de la historia y "eso que ha dado en llamarse como el Occidente colectivo, una y otra vez, ha buscado tergiversar los hechos para presentar versiones de la Segunda Guerra Mundial que no se sostienen con la realidad", aseguró para este medio.El académico recordó que fueron los pueblos de la Unión Soviética los que cargaron con la mayor cantidad de bajas y "lograron articularse como una maquinaria victoriosa".En la Cuba de aquella época "existieron dinámicas de solidaridad y camaradería con la URSS, en ese contexto, disminuyó de manera notable la propaganda anticomunista y eso implicó, en la práctica, un marco para la existencia de relaciones cordiales con la Unión Soviética, hubo un clima de complacencia popular y gubernamental tras el éxito alcanzado por las tropas aliadas".En este sentido, la actual visita del presidente Díaz-Canel a Rusia "es un elemento positivo que simboliza el alto nivel de convergencia política y diplomática entre los dos gobiernos y una oportunidad para el alcance de mayores niveles de concertación de proyectos en materia económica, creo que aún resta mucho por avanzar en ese terreno".Precisamente, esta semana Dmitri Chernishenko, viceprimer ministro en el gabinete ruso, anunció la disposición y voluntad de las compañías y el empresariado de su país de financiar proyectos de inversión en la isla por más de 1.000 millones de dólares en esferas como energía eléctrica, agricultura, turismo y alumbrado."Quiero destacar que hemos creado un sistema moderno que ofrece oportunidades para el empresariado ruso y para ayudar a la economía de Cuba. La isla es un socio confiable, que tiene capacidad de pagar por los créditos estatales y proyectos contraídos en los últimos años. Queremos crear todas las herramientas y oportunidades para que ustedes mismos logren su independencia en todos los sentidos", declaró Chernishenko a la prensa.

