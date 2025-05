https://noticiaslatam.lat/20250507/rusia-y-cuba-los-65-anos-de-amistad-entre-los-paises-en-el-lado-correcto-de-la-historia--1162381069.html

Rusia y Cuba: los 65 años de amistad entre los países "en el lado correcto de la historia"

Rusia y Cuba: los 65 años de amistad entre los países "en el lado correcto de la historia"

El 8 de mayo, Rusia y Cuba celebran el 65.º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, y a pesar de su lejanía geográfica, los dos países... 07.05.2025, Sputnik Mundo

Fidel Castro como "símbolo del abnegado servicio al pueblo cubano"Para el ministro ruso, la "sincera amistad" entre ambos países ha sido posible en gran medida gracias a los "firmes cimientos de confianza" sembrados en los años sesenta del siglo XX tras el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro.Destacó los méritos de Castro tanto en el desarrollo de las relaciones bilaterales como para "el establecimiento de los valores de paz, libertad, verdad y justicia en los asuntos mundiales".Lavrov señaló que "el mítico comandante" no faltaba en demostrar "precisión en sus juicios, el entendimiento de base de los acontecimientos en la arena internacional, sus amplios conocimientos y su perspicacia" y recordó "con afecto" sus múltiples encuentros con Castro.Además, no omitió pruebas anteriores de la existencia de lazos amistosos ruso-cubanos. Por ejemplo, citó el hecho de la correspondencia entre el gran escritor ruso León Tolstói y los admiradores cubanos de sus obras, la "serie cubana" de pinturas del destacado artista ruso Vasili Vereshchaguin, o las repetidas visitas al país euroasiático del gran ajedrecista cubano, el tercer campeón mundial José Raúl Capablanca.Cuba es "aliado fiable y socio prioritario"De acuerdo con el alto funcionario ruso, Moscú y La Habana se solidarizan en la gran mayoría de los temas de la agenda global y defienden la formación de un orden mundial multipolar más justo.Conforme con Lavrov, tanto Rusia como Cuba respaldan el enfoque de la mayoría global en la formación de un orden mundial multipolar más justo que tenga en cuenta los intereses de todos los Estados sin excepción, incluidos los medianos y pequeños.Expresó su opinión de que la adhesión de Cuba a los BRICS —"centro de conciliación de los intereses del sur y el este globales"— como Estado asociado a partir del 1 de enero de 2025, "también contribuirá al fortalecimiento de la coordinación en la esfera de política exterior".Al constatar que en los últimos años el foco de la economía mundial se ha ido desplazando "objetiva e inexorablemente" hacia Eurasia, que se está convirtiendo en un nuevo centro de desarrollo, poder y toma de decisiones, Lavrov destacó que "se abren nuevos horizontes para Cuba como Estado observador ante la Unión Económica Euroasiática".Condena del "ilegal e injusto" bloqueo estadounidense a CubaAbordando la cuestión del bloqueo de Washington contra Cuba y las múltiples restricciones occidentales sobre Rusia, el alto funcionario ruso reiteró que Moscú y La Habana rechazan las sanciones unilaterales ilegales, que no solo "contravienen el derecho internacional", sino que golpean "con especial dureza" a los segmentos más vulnerables de la población.Según el canciller, la aprobación en el 79.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU de la resolución 'Necesidad de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba' otra vez demostró "la solidaridad prácticamente unánime" de la comunidad mundial con las reivindicaciones del pueblo cubano y el rechazo de esa política "ilegal e injusta".Por otro lado, agradeció al país caribeño el "apoyo invariable" de La Habana en el contexto de "la guerra híbrida desencadenada por Occidente contra Rusia" intensificada tras el golpe inconstitucional en Ucrania en 2014, cuando las nuevas autoridades de Kiev, apoyadas por los países de la OTAN "tomaron el rumbo de aniquilar todo lo relativo con Rusia y el 'Mundo Ruso' – su idioma, cultura, tradiciones, ortodoxia canónica, medios de comunicación rusoparlantes"."La dirección cubana en varias ocasiones señaló justamente que una de las causas originarias del conflicto en Ucrania hay que buscarla en la línea expansionista de muchos años de la OTAN hacia las fronteras rusas", argumentó."Valoramos la contribución de Cuba a la lucha contra el nazismo"Lavrov celebró la visita a Rusia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que acudió a este país para participar en el Desfile de la Victoria, el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, con motivo del 80.º aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi.En palabras del canciller, en Rusia honran la memoria de los cubanos que combatieron en los frentes de la Gran Guerra Patria, lejos de su tierra natal."Entre ellos están Jorge Vivó que luchó en un destacamento guerrillero cerca de Leningrado, su hermano Aldo Vivó, caído defendiendo el pequeño terreno conocido como palmo del río Neva, y también Enrique Vilar, que se ofrendó en la batalla por la liberación de Polonia", precisó.Para terminar, Lavrov citó las palabras de Fidel Castro: "No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas". En este contexto, el ministro ruso recordó también la expresión del príncipe ruso del siglo XIII Alexandr Nevski, que repelió la invasión de los cruzados suecos y alemanes y es considerado el Patrón Celestial de los diplomáticos rusos: "Dios no está en la fuerza, sino en la Verdad".De acuerdo con el diplomático, "Rusia y Cuba están en el lado correcto de la historia". Sostuvo que ambos países están dispuestos a seguir trabajando codo a codo en el fortalecimiento integral de los lazos en beneficio de sus pueblos y en aras de la paz y la seguridad internacionales.

