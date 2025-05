https://noticiaslatam.lat/20250508/obstaculizar-los-vuelos-con-destino-a-moscu-evidencia-una-rusofobia-exacerbada-1162421499.html

Obstaculizar vuelos a Moscú antes del Día de la Victoria evidencia "una rusofobia exacerbada"

Obstaculizar vuelos a Moscú antes del Día de la Victoria evidencia "una rusofobia exacerbada"

Diversos líderes mundiales han comenzado a llegar al país euroasiático para participar en la conmemoración del 80.° aniversario del Día de la Victoria, la fecha en la que la Unión Soviética triunfó sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria de 1941-1945.Sin embargo, los vuelos de mandatarios como los de Cuba y Brasil, Miguel Díaz-Canel y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, se vieron afectados debido a que Estonia y otras naciones bálticas prohibieron el uso de su espacio aéreo para los viajes con destino a Moscú.En respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró la determinación como "una vergüenza", durante una entrevista con el periodista ruso, Pável Zarubin.De acuerdo con el canciller, en la Unión Europea (UE) esperan a quienes predican los valores nazis como Volodímir Zelenski y su equipo, y quiere privar de todos los derechos a quienes defienden la memoria histórica junto con Rusia."Vender la idea de una Rusia aislada"La decisión de Estonia y otros países bálticos busca "vender la idea de una Rusia aislada, sola, despreciada por el mundo", dijo a Sputnik el internacionalista Héctor José Galeano David."Creo que es una verdadera vergüenza para los países que se consideran democráticos y liberales el no permitir el paso por su espacio aéreo a diversos líderes del mundo para asistir a algo que creo que toda la humanidad debe conmemorar", pondera el experto.En un sentido similar se pronunció Samuel Losada, internacionalista argentino, quien sostuvo que busca "instalar [la narrativa] de que Rusia está aislada del mundo, algo que por supuesto no es cierto".¿Decisión tomada en Bruselas?Para Galeano, la prohibición —que afectó a los mandatarios de Cuba y Brasil, Miguel Diaz-Canel y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, así como al premier eslovaco, Robert Fico— también "se enmarca en esa rusofobia exacerbada que se ha venido dando en los últimos años".Por otra parte, Losada señala que no es casualidad que Estonia haya establecido esta medida, considerando que su ex primera ministra, Kaja Kallas (2021-204), emblema de la elite globalista de ese país (su padre Siim también ocupó la jefatura de Estado y fue alto funcionario en Bruselas), es actualmente la vicepresidenta de la Comisión Europea."El hecho de que la propia Kallas haya dicho días atrás que la UE no miraría con buenos ojos a los líderes europeos que viajen a Moscú para el desfile de la Día de la Victoria es una clara indicación que la medida de Estonia de cerrar su espacio aéreo es una decisión tomada no en Tallín [capital del país] sino en Bruselas", concluyó.

