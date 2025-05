https://noticiaslatam.lat/20250507/trump-insiste-en-que-canada-sea-el-estado-51-de-eeuu-y-carney-le-responde-nunca-estara-a-la-venta-1162384298.html

Trump insiste en que Canadá sea el estado 51 de EEUU y Carney le responde: "Nunca estará a la venta"

Trump insiste en que Canadá sea el estado 51 de EEUU y Carney le responde: "Nunca estará a la venta"

Sputnik Mundo

El mandatario estadounidense Donald Trump reiteró durante la comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca que creía que Canadá tendría que ser el estado 51...

"Sigo creyendo eso, pero se necesitan dos para bailar el tango, ¿verdad? Pero creo que representaría una gran rebaja de impuestos para los canadienses, ejército militar gratuito, una gran cobertura médica, muchas cosas, muchas ventajas", respondió Trump tras la consulta de un periodista sobre si seguía pensando, como lo ha dicho en reiteradas veces desde regresar al poder el pasado 20 de enero, que Canadá debía ser el estado 51 de EEUU.Si bien el primer ministro no perdió el tono afable que ambos líderes mantuvieron durante todo el encuentro, el primero en persona de ambos mandatarios, su réplica fue categórica."Nunca digas nunca", respondió el presidente de EEUU. "He tenido muchísimas cosas que no se podían hacer y al final sí se pudieron hacer".El tono de las palabras de Trump y Carney distaron mucho de la retórica bélica de ambos líderes de las últimas semanas, especialmente del primer ministro canadiense, quien durante la campaña para revalidar su cargo —tras heredarlo debido a la renuncia de Justin Trudeau y su elección como líder del gobernante Partido Liberal— había denunciado que EEUU quería apoderarse del país y que la antigua relación con EEUU estaba "terminada", tanto debido a sus amagos de anexión como por su imposición de aranceles.Por su parte, el propio Trump, que durante la reunión dijo de manera irónica que él mismo había sido un gran regalo para la campaña de Carney, al ayudarlo a revertir los malos números de los liberales e imponerse en las elecciones basándose en una plataforma crítica de Washington, había dicho que EEUU no necesitaba nada del país vecino."No necesitamos sus autos, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tienen, salvo su amistad, que ojalá siempre mantengamos", publicó Trump en un posteo de su red social Truth Social. "Ellos, en cambio, ¡nos necesitan TODO!".

