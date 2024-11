https://noticiaslatam.lat/20241115/heroe-cubano-fernando-gonzalez-llort-agradecemos-profundamente-la-mano-tendida-por-rusia-1159040926.html

Héroe cubano Fernando González Llort: "Agradecemos profundamente la mano tendida por Rusia"

La ayuda anunciada por Rusia para paliar la crisis energética en Cuba es otra muestra del fuerte vínculo entre Moscú y La Habana, destacó a Sputnik el... 15.11.2024, Sputnik Mundo

Fernando González Llort es uno de los integrantes del grupo conocido como los Cinco Héroes cubanos, detenidos en EEUU en 1998 por tratar de impedir acciones violentas contra la isla de terroristas asilados en ese país, y cumplió condenas superiores a los 15 años. Fue liberado el 27 de febrero de 2014. Hoy día se desempeña como presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos."Agradecemos profundamente a Rusia""Lo agradezco profundamente como cubano y es una expresión más de ese vínculo tan fuerte que existe entre Rusia y Cuba a los máximos niveles", manifestó entrevistado en Moscú en ocasión de la celebración del 60.° aniversario de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba, fundada en 1964 durante una visita oficial a la entonces Unión Soviética del líder de la revolución cubana, Ernesto Che Guevara.Comparte que "nosotros vemos a un Gobierno y un pueblo amigo que van a tenderle la mano a un amigo que está pasando por una situación difícil". En este contexto, resaltó que el vice primer ministro ruso Dmitri Chernishenko viajó "inmediatamente" a Cuba "en esta coyuntura difícil" para la nación caribeña, donde anunció el envío de 80.000 toneladas de diésel a la isla, mientras que el ministro ruso de Emergencias, Alexander Kurenkov –actualmente de visita a la mayor de las Antillas— adelantó la entrega de cuatro potentes generadores eléctricos ya este mes de noviembre para aportar en superar la crisis energética que atraviesa el país.Trump no podrá con la Revolución cubanaConsultado sobre la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la composición de su futura Administración, González Llort comentó que Cuba no puede "esperar nada positivo".En sus palabras, la vida en Cuba "nos la dejarán un poco más difícil, pero los cubanos vamos a seguir adelante"."Las Administraciones de EEUU vienen, se van y la Revolución cubana va a estar ahí, sea quien sea. Va a llegar, va a ser sus cuatro años, se va a ir. Los cubanos pasaremos por dificultades, pero la Revolución cubana va a estar ahí cuando el presidente Trump ya no esté", insistió.La tarjeta rusa MIR ya brinda beneficios a CubaDe acuerdo con González Llort, la implementación en Cuba de la tarjeta de pagos rusa MIR ya está teniendo impacto positivo sobre el turismo proveniente desde el gigante euroasiático."Eso beneficia a que los rusos vayan a descansar en Cuba y a conocer su realidad", apuntó.Añadió que este paso es "muy positivo en el desarrollo de las posibilidades de intercambio entre Rusia y Cuba, entre las poblaciones de los dos países".Cuba en los BRICSGonzález Llort se mostró convencido de que la reciente incorporación de Cuba al grupo de los BRICS como país socio "beneficiará" a la isla."Nos sentimos optimistas de que nuestra incorporación a los BRICS —que está conformado por un grupo de países con mucho desarrollo y con mucho crecimiento en su economía— también le ofrezca a Cuba la posibilidad de sortear algunas de las dificultades que nos trae el bloqueo económico, comercial y financiero que aplica el Gobierno de EEUU contra Cuba", subrayó.Añadió que es importante la multipolaridad en el mundo, "que se desarrollen centros alternativos al centro de poder imperialista, que ha sido hegemónicamente destructor para la humanidad. Y eso yo creo que es algo que ofrecen los BRICS".

