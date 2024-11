https://noticiaslatam.lat/20241126/momento-unipolar-o-fin-de-la-historia-como-el-dominio-occidental-paso-a-ser-algo-de-momento-1159297379.html

¿"Momento unipolar" o fin de la historia? Cómo el dominio occidental pasó a ser algo de momento

¿"Momento unipolar" o fin de la historia? Cómo el dominio occidental pasó a ser algo de momento

Sputnik Mundo

El destacado filósofo y politólogo ruso Aleksandr Duguin explica por qué el orden mundial unipolar y hegemónico que logró establecer el Occidente colectivo... 26.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-26T18:42+0000

2024-11-26T18:42+0000

2024-11-26T18:42+0000

internacional

multilateralismo

multipolaridad

mundo multipolar

política

orden mundial

occidente

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1a/1159300691_0:106:3268:1944_1920x0_80_0_0_f18734204fe7172813d9d7df85bf717c.jpg

Multilateralismo a paso firme: Xi Jinping lanza un mensaje sobre cooperación económica internacional Sputnik Mundo Multilateralismo a paso firme: Xi Jinping lanza un mensaje sobre cooperación económica internacional

¿El "momento unipolar" o el fin de la historia?En una edición de 1990/1991 de la prestigiosa revista globalista Foreign Affairs, el experto estadounidense Charles Krauthammer escribió un artículo titulado El momento unipolar en el que ofrecía la siguiente explicación para el fin del mundo bipolar. Después del colapso del bloque del Pacto de Varsovia y la desintegración de la URSS (que aún no se había producido al momento de la publicación de este artículo), se establecerá un orden mundial en el que EEUU y los países del Occidente colectivo (OTAN) serán el único polo y gobernarán el mundo, estableciendo reglas, normas, leyes y equiparando sus propios intereses y valores a los universales y generalmente obligatorios. Esta hegemonía mundial establecida de facto por Occidente es lo que Krauthammer denominó el "momento unipolar".Poco después, otro experto estadounidense, Francis Fukuyama, publicó un manifiesto de sentido similar llamado El fin de la historia y el último hombre. Ahora bien, a diferencia de Fukuyama, que se apresuró a proclamar que la victoria de Occidente sobre el resto de la humanidad ya se había producido y que a partir de entonces todos los países y pueblos aceptarían sin reparos la ideología liberal y el dominio exclusivo de Estados Unidos y Occidente, Krauthammer se mostró más comedido y cauto, prefiriendo hablar del "momento". Es decir, de la situación de facto que se había formado en el equilibrio de poder internacional, pero no se apresuró a sacar conclusiones sobre lo sólido y perdurable que sería el orden mundial unipolar.Todos los indicios de la unipolaridad estaban claros: la aceptación incondicional por parte de casi todos los países del capitalismo, la democracia parlamentaria, los valores liberales, la ideología de los derechos humanos, la tecnocracia, la globalización y el liderazgo estadounidense. Sin embargo, Krauthammer, fijándose en este estado de la situación, admitía la posibilidad de que esto no fuera algo estable, sino solo una etapa, una fase determinada, que podría convertirse en un modelo a largo plazo (en tal caso Fukuyama tendría razón), o podría llegar a su fin, dando paso a algún otro orden mundial.En 2002/2003 Krauthammer, en otra prestigiosa revista, pero ya no globalista, sino realista, National Interest, retomó su tesis en su artículo Sobre el momento unipolar, y esta vez planteó un orden mundial diferente. Argumentó que después de 10 años, resultó claro que la unipolaridad no era más que un momento, no un orden mundial duradero, y que pronto surgirían modelos alternativos para dar respuesta a las crecientes tendencias antioccidentales en el mundo: en los países islámicos, en China, en una Rusia fortalecida, donde un fuerte presidente Putin había llegado al poder. Los acontecimientos posteriores reforzaron aún más la convicción de Krauthammer de que el momento unipolar había llegado a su fin, que Estados Unidos no había conseguido que su liderazgo mundial, que sí poseía en la década de 1990, fuera duradero y sostenible, y que el poder occidental había entrado en un período de declive y decadencia. Las élites occidentales no supieron aprovechar la oportunidad de dominar el mundo, que estaba prácticamente en sus manos, y ahora es necesario participar en la construcción de un mundo multipolar en un estatus diferente y sin pretender la hegemonía, para no quedar al margen de la historia.El discurso de Vladímir Putin en Múnich en 2007, la llegada al poder de un líder fuerte en China, Xi Jinping, y el rápido crecimiento de la economía china, los acontecimientos en Georgia en 2008, el Maidán ucraniano y la reunificación de Rusia con Crimea y, por último, el inicio de la operación militar especial rusa en 2022 y una gran guerra en Oriente Medio en 2023, no hicieron más que confirmar en la práctica que los prudentes Krauthammer y Samuel Huntington, que predijo la era del "choque de civilizaciones", estaban mucho más cerca de la verdad que el demasiado optimista (para el Occidente liberal) Fukuyama. Ahora es obvio para todos los observadores sensatos que la unipolaridad fue solo un "momento" y que ahora está siendo sustituida por un nuevo paradigma: la multipolaridad o, al menos, un "momento multipolar".Hemos recordado este debate solamente para subrayar el significado de la noción de "momento" en el análisis de la política global. En lo que sigue, nos basaremos en ello.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

https://noticiaslatam.lat/20241121/los-brics-nuevos-nucleos-de-los-agonicos-apec-y-g20-1159199962.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

multilateralismo, multipolaridad, mundo multipolar, política, orden mundial, occidente