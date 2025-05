https://noticiaslatam.lat/20250504/yemen-ataca-el-aeropuerto-ben-gurion-con-misil-balistico-y-anuncia-bloqueo-aereo-integral-a-israel-1162351450.html

Los hutíes atacan Tel Aviv con un misil balístico y anuncian "bloqueo aéreo integral" a Israel

Los hutíes atacan Tel Aviv con un misil balístico y anuncian "bloqueo aéreo integral" a Israel

El movimiento Ansarolá (hutíes) —que controla buena parte de Yemen— llevó a cabo un ataque contra el aeropuerto Ben Guirón de la capital israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque sin especificar los daños ocasionados a causa del misil. De acuerdo con las autoridades del país hebreo, la causa probable del impacto "fue un problema técnico con el interceptor" que no pudo detener el misil. El ataque obligó a más de tres millones de personas a huir a refugios, de acuerdo con un comunicado de los hutíes. Los hutíes también reiteraron su advertencia a las compañías aéreas internacionales de no utilizar el aeropuerto Ben Gurión por razones de seguridad.Luego del ataque, el movimiento Ansarolá anunció la implementación de un "bloqueo aéreo integral" contra Israel, el cual consistirá en ataques repetidos contra aeropuertos, en específico el de Ben Gurión, según informó la vocería de los hutíes en su canal de Telegram.Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que habrá represalias por el ataque proveniente de Yemen. "No puedo detallarlo todo, pero empezaremos a responderles. (...) Esto forma parte de la guerra", añadió.

