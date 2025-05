https://noticiaslatam.lat/20250505/tenemos-una-comunicacion-fluida-sheinbaum-muestra-mesura-ante-comentarios-de-trump-1162365109.html

"Tenemos una comunicación fluida": Sheinbaum muestra mesura ante comentarios de Trump

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este 5 de mayo que "hay muy buena comunicación" entre su Gobierno y la Administración Trump y no es... 05.05.2025, Sputnik Mundo

La mandataria de México respondió así a las críticas de su par estadounidense luego de que Sheinbaum rechazó su propuesta de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el tráfico de drogas. Al comentar la proposición del presidente Trump, Sheinbaum mencionó que no es su deseo que "la comunicación entre (...) Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios"."Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente. Es algo normal y natural", reiteró la presidenta. En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que no "quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora, otro reportero le pregunta al presidente Trump y, ¿para qué generar un desencuentro?". ¿Qué dijo el presidente Trump? El domingo 4 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a los periodistas que su homóloga había rechazado su propuesta de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el tráfico de drogas por temor a los cárteles. El día anterior, la jefa de estado confirmó que Trump la intentó presionar durante una conversación telefónica en abril para que aceptara la participación de tropas estadounidenses en el combate al crimen organizado. "No hace falta, se puede colaborar, se puede trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de EEUU en nuestro territorio", recordó la mandataria.Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha emprendido una aguerrida campaña contra México, específicamente en temas como el fentanilo, el narcotráfico y el comercio.Prueba de ello es que, en cuanto asumió el cargo como presidente, emprendió medidas como la designación de algunos grupos del narcotráfico como "organizaciones terroristas internacionales".

