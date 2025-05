https://noticiaslatam.lat/20250503/sheinbaum-nunca-vamos-a-aceptar-la-presencia-del-ejercito-de-eeuu-en-nuestro-territorio-1162339763.html

Sheinbaum: "Nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de EEUU en nuestro territorio"

La presidenta de México reconoció la presión que ha ejercido su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que soldados de su país entren a la nación... 03.05.2025, Sputnik Mundo

"Es verdad, en algunas llamadas (...) dijo '¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el Ejército de EEUU a [apoyarles]'. ¿Y saben qué le [respondí]? 'No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable. La soberanía no se vende, se ama y se defiende'", declaró durante la inauguración de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México (centro).La mandataria subrayó que, durante la charla con su par estadounidense, dejó claro que su Administración no permitirá que ningún grupo de Fuerzas Armadas extranjeras ingrese al territorio mexicano.Los comentarios de Sheinbaum se dan a raíz de un artículo publicado recientemente en el diario The Wall Street Journal que, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio, señaló la insistencia de Trump en enviar tropas a suelo mexicano, presuntamente para ayudar en el combate a los grupos dedicados al trasiego de drogas.Esto ocurrió especialmente en la charla telefónica del 16 de abril entre los mandatarios de ambas naciones.Trump presionó para que las Fuerzas Armadas estadounidenses asumieran un papel de liderazgo en la lucha contra los carteles de la droga mexicanos que producen y contrabandean fentanilo a EEUU, según las fuentes", refirió.El periódico señaló que Sheinbaum rechazó la propuesta y que lo único en lo que estaba de acuerdo era en compartir información de inteligencia.Desde su arribo a la Casa Blanca, Trump ha emprendido una aguerrida campaña contra México, específicamente en temas como el fentanilo, el narcotráfico y el comercio.Prueba de ello es que, en cuanto asumió el cargo como presidente, emprendió medidas como la designación de algunos grupos del narcotráfico como "organizaciones terroristas internacionales".

