Irán anuncia aplazamiento de próxima ronda de conversaciones con EEUU



El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchi, dio a conocer el cambio de fecha de la cuarta reunión con las autoridades estadounidenses, debido a... 01.05.2025

Asimismo, el canciller iraní agregó que su país está abierto a un acuerdo "justo y equilibrado"."[Queremos] garantizar el fin de las sanciones y crear confianza en que el programa nuclear de Irán seguirá siendo siempre pacífico, asegurando al mismo tiempo que se respeten plenamente los derechos iraníes", subrayó.El primer encuentro entre funcionarios de Teherán y Washington se desarrolló con la intervención de Omán. Esto se dio frente a las tensiones entre ambas naciones por las amenazas de Trump de recurrir incluso al uso de la fuerza militar en caso de que Irán rechace pactar un acuerdo sobre su programa nuclear. No obstante, las negociaciones se llevaron a cabo en "una atmósfera positiva", según la agencia estatal iraní Tasnim.Durante las conversaciones, Aragchi, y el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, intercambiaron las visiones de sus Gobiernos sobre cuestiones relacionadas con el programa nuclear pacífico iraní y el levantamiento de las sanciones ilegales contra Teherán.En 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos asumidos en el marco del PAIC, renunciando, en particular, a las limitaciones en las investigaciones nucleares y en el nivel de enriquecimiento de uranio.En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero un año después, las consultas se estancaron.

