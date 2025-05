https://noticiaslatam.lat/20250503/mexico-busca-apoyar-a-mujeres-de-ciudad-juarez-con-el-cuidado-de-sus-hijos-pero-no-es-suficiente-1162319449.html

México busca apoyar a mujeres de Ciudad Juárez con el cuidado de sus hijos, pero no es suficiente

El Gobierno mexicano colocó la primera piedra de uno de 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil que se construirán en Ciudad Juárez, en Chihuahua (norte)... 03.05.2025, Sputnik Mundo

Con la construcción de estos sitios, la Administración federal pretende ofrecer a las madres trabajadoras de la ciudad fronteriza, donde viven alrededor de 1,5 millones de habitantes, una opción para el cuidado de sus hijos, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, mientras ellas laboran. En su mayoría, son parte de la industria maquiladora."Las mujeres que trabajan, sobre todo antes, pero ahora también, en la maquila, durante la campaña lo que me dijeron es, primero de las condiciones laborales, y segundo, la posibilidad de dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del 30 de abril, el Día de la Niñez."Hay una deuda de todo México con las mujeres de Juárez, ahí durante años conocimos, lamentablemente las llamadas 'muertas de Juárez', que es donde se tipificó por primera vez el feminicidio", dijo la jefa del Ejecutivo al atestiguar vía remota la colocación de la primera piedra del CECI en la colonia Las Gladiolas.Desarrollo sin progresoEn la última década del siglo XX, Ciudad Juárez cobró fama mundial por el alto número de feminicidios. Muchas de las víctimas eran jóvenes trabajadoras de la industria maquiladora.De acuerdo con un recuento de la activista Julia Monárrez Fragoso, 382 mujeres fueron asesinadas en esa urbe entre 1993 y noviembre de 2004. Otras fuentes, como la organización Justicia Para Nuestras Hijas documentan 410 feminicidios entre 1993 y 2005.Asimismo, la Fiscalía Especial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) estimó en "más de 370" el número de crímenes de esta índole ocurridos entre 1993 y julio de 2003, según una investigación de Emanuela Borzacchiello publicada en el libro rExistimos: el feminicidio y la telaraña de poderes (Bajo Tierra Ediciones, 2024).Borzacchiello sostiene que una gobernabilidad basada en un "modelo de desarrollo sin progreso", que logró sustentarse y crecer gracias a la interrelación de poderes políticos, económicos y criminales, permitió el asesinato serial de mujeres la ciudad fronteriza con Estados Unidos.Ese sistema, precisa la también investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), no se eliminó, sino que se ha ido transformando a lo largo de estos años. En 2025, las condiciones son todavía más adversas para las mujeres de Juárez que lo que eran a finales del siglo pasado.De acuerdo con la experta, un factor clave fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en el que estuvieron implicados tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y que provocó una mayor flexibilización de los contratos laborales y una fuerte precarización laboral."Estamos enfrentando a un sistema de empresa que va más allá de la maquila", afirma Borzacchiello.En este sistema, la misma obrera puede ser la que se emplee desde el principio de la producción hasta el final porque hay una mecanización que se ha refinado en las compañías, explica la investigadora. "El problema es que a esa sofisticación del método de producción no ha correspondido una mejoría de los contratos laborales. Para nada", puntualiza.Conforme a la investigadora, muchas trabajadoras en Ciudad Juárez se ven obligadas a firmar contratos semanales sin seguridad social ni prestaciones, aunque estén estipuladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).Nuevo modelo pedagógicoSegún la Presidencia de México, los Centros de Educación y Cuidado infantil (CECI) que se pretenden edificar en Ciudad Juárez son un nuevo modelo pedagógico que elimina la subrogación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el que se refuerza la estimulación temprana para los niños de hasta cuatro años de edad.De acuerdo con la información gubernamental, tendrán acceso a este beneficio aquellas mujeres afiliadas que están afiliadas al IMSS, pero también otras madres trabajadoras que no cuenten con seguridad social, esto a través de una colaboración con el DIF municipal.Se espera que en 2025 entren en operación 12 CECI, al sumar dos que construyen el DIF y el municipio de Ciudad Juárez, y cinco en conjunto con empresas de parques industriales.Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano, la ciudad fronteriza tiene una población de poco más de 1,5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 755.000 son mujeres. Catalina Castillo, una activista que lleva décadas trabajando en proyectos sociales en Ciudad Juárez desde la sociedad civil e integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), calcula que en esa región hay 180.000 niños entre los cero y los cuatro años de edad, y unas 250.000 mujeres en edad reproductiva.La activista señala en una charla para este medio que hay muchos modelos de cuidados en la urbe, pero no todos han sido exitosos, y hace un llamado a las autoridades a entablar un diálogo con las organizaciones locales sobre las necesidades de las madres trabajadoras.El acceso a vivienda digna y escuelas con flexibilidad de horarios, son parte de los requerimientos de las mujeres que forman parte de la fuerza laboral en la localidad.Necesidades urgentesCastillo destaca, por ejemplo, que hay serias deficiencias en el transporte público de Ciudad Juárez. Con los horarios extenuantes de las trabajadoras, muchas de ellas duermen solo cuatro horas al día y muchas se ven obligadas a pararse a las 4:00 horas para tomar el autobús a las 5 o 6 de la mañana.Borzacchiello recuerda el famoso plan Todos Somos Juárez, implementado en la época más difícil de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), en el que, por ejemplo, se hacía un parque público, pero lo que se requería en realidad eran viviendas dignas.La especialista refiere que ahora se está expandiendo el parque industrial hacia el sur de la ciudad, con nuevas plantas que están aprovechando la mano de obra barata que representa la llegada de migrantes que deciden quedarse en la localidad al no poder cruzar hacia Estados Unidos"Y en este escenario, no hay un transporte público que sea eficiente. En el proyecto para habilitar un sistema de Metrobús, por ejemplo, se construyeron las paradas de las rutas, pero los autobuses nunca llegaron y así han pasado cinco años", ejemplifica Borzacchiello.Cuidados en una ciudad volcada al trabajoPara Castillo, otro factor relevante más allá de construcción de los CECI es la concientización sobre la importancia de los cuidados de la niñez en una ciudad que está completamente volcada volcada al trabajo. Tenemos, se lamenta la socióloga, los primeros lugares en abuso sexual infantil y los primeros lugares a nivel nacional en violencia perpetrada por algún familiar o persona cercana a la víctima."¿A quién le gusta, después del trabajo de ocho o hasta 10 horas, ir a una capacitación de crianza positiva?", se pregunta la activista juarense.Para la experta, se tendría que poner mucha atención en la misma construcción de los centros de cuidado infantil para evitar la corrupción.De cualquier manera, la integrante de la REDIM tiene la esperanza de que las condiciones para las mujeres de la ciudad donde nació, creció y vive puedan ser diferentes, "donde metafóricamente podemos decir, si hay cambio de vientos".

