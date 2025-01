https://noticiaslatam.lat/20250115/caida-en-construccion-y-malas-practicas-empresariales-entre-causas-de-perdida-de-empleos-en-mexico-1160356262.html

Caída en construcción y malas prácticas empresariales, entre causas de pérdida de empleos en México

Caída en construcción y malas prácticas empresariales, entre causas de pérdida de empleos en México

Sputnik Mundo

El mes de diciembre en México suele caracterizarse por la pérdida de empleos formales, un fenómeno en el mercado laboral nacional que se relaciona con... 15.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-15T03:32+0000

2025-01-15T03:32+0000

2025-01-15T03:32+0000

américa latina

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

méxico

coparmex

gobierno de méxico

instituto mexicano del seguro social (imss)

mercado de trabajo

despidos

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0f/1160483755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbe2e67cca3cdc55f7fdb2d259e04045.jpg

De acuerdo con cifras publicadas a principios de enero de 2025 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado mes de diciembre México registró la pérdida de poco más de 400.000 empleos, la más alta para este mes en los últimos 10 años."En diciembre, la variación mensual es de -405.259 puestos, que equivale a una tasa mensual de -1,8% ", informó el IMSS en un comunicado.Esta pérdida de empleos formales representó un aumento del 5,2% anual, con respecto a los 384.882 desaparecidos en el mismo mes de 2023, de acuerdo con una comparación de las cifras difundidas cada año por el IMSS.Sobre esta pérdida de empleos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte un entorno económico que ha debilitado la generación de puestos de trabajo en 2024, pero reconoce que también se debe a la conclusión de empleos temporales."Aunque reconocemos que esta disminución tiene un componente estacional debido a la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica típica de fin de año, la magnitud de esta cifra refleja un entorno económico que ha debilitado la generación de puestos de trabajo en todo 2024", aseguró el ente empresarial en un comunicado difundido el 8 de enero de 2025.Impacto de la construcciónExpertos e incluso el Gobierno de México destacan que esta pérdida amplia de puestos de trabajo tiene un componente muy específico: el sector de la construcción, afectado por la finalización de algunas de las obras insignia del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coincidió en que la magnitud de la pérdida de empleos en el pasado de diciembre se explica, en parte, por la conclusión de varias de las principales obras de infraestructura de la Administración de su predecesor."Este año tuvo un mayor descenso (la cantidad de empleos formales), ¿a qué lo asociamos?, esencialmente a la terminación de las obras públicas, refinería (Dos Bocas), Tren Maya, etcétera, la gran mayoría de estas obras que generaron mucho empleo, principalmente en el sureste", dijo la mandataria en su conferencia de prensa del 8 de enero.De acuerdo con datos del IMSS divulgados esta semana, al cierre del año que acaba de concluir, el sector de la construcción registró una pérdida neta de 113.822 empleos, equivalente a 6.3% de la nómina nacional de las constructoras. La importante pérdida de puestos de trabajo en la construcción se presentó un año después de que ese sector registrara su mayor volumen de contrataciones, con 136.049.Evasión del pago de prestacionesAdemás del peso que tuvo la contracción de empleos en el sector de la construcción y la existencia de una importante cantidad de trabajos temporales en muchas industrias, desde hace años se ha denunciado que en diciembre aumentan los despidos debido a que algunas empresas buscan evitar el pago total de las prestaciones de ley.Incluso la presidenta Sheinbaum se refirió a esta práctica, que también había sido denunciada por el expresidente López Obrador e incluso por el mismo Seguro Social, instituto ante el cual se registran los empleos formales en México."Normalmente en diciembre cae el empleo, es un tema estacional que debe atenderse, porque muchas veces tiene que ver con contratos anuales que para no cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores se terminan los contratos", expresó Sheinbaum también el 8 de enero.Desde 2020, el Gobierno de México identificó que los patrones dan de baja a sus trabajadores ante el IMSS durante el mes de diciembre, muchos de los cuales son recontratados en enero del siguiente año. En enero de 2020, por ejemplo, se recontrataron con la misma empresa 130.359 trabajadores que fueron dados de baja del IMSS en diciembre de 2019, según informó el organismo de salud.Las autoridades señalaron que, en ese entonces, las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores y pidió a los patrones "eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social”, se lee en un documento difundido por el IMSS.Aparicio Velázquez explica que uno de esos modelos consiste en que las empresas cambian cada año el nombre de la persona moral y entonces simulan que se acabó la relación laboral con algún empleado; sin embargo, ese mismo trabajador es recontratado por la compañía ya con distinto nombre."Entonces pareciera que hubiera una nueva relación laboral. Lo cual evita computar antigüedades, lo que evita también el pago o el cálculo del pago de repartición de utilidades (…) y así ocurre para el cálculo de vacaciones, etcétera, porque si las personas tienen una relación con una persona moral distinta, obviamente sus prestaciones empiezan a contar desde cero”, ahonda el especialista.En otros casos, las empresas deciden rescindir el contrato formal con sus empleados para trasladarlos a un esquema de honorarios, en el que cobran con facturas y no gozan de una relación laboral en forma.Paz subraya que este tipo de estrategias realizadas por algunas firmas son ilegales, ya que simulan una relación laboral y además atentan contra derechos como la liquidación, además, repercute en las percepciones salariales y en la capacidad de decisión. “La simulación laboral también es ilegal y se puede denunciar”, agrega.Las solucionesPara la pérdida de trabajos temporales o por estacionalidad, Beteta propone que las empresas realicen una verificación de contratos para evitar depender demasiado de empleos de ese tipo. "Así se podrían reducir estos picos y caídas estacionales", explica.Beteta también recomienda a los empleados estar capacitándose y preparándose de manera periódica para evitar formar parte de los trabajos temporales que terminan en despidos en ciertas épocas del año, como en este caso diciembre, así como el establecimiento de opciones de búsqueda de empleo digitales si se presenta algún despido por estacionalidad."¿Qué podemos hacer nosotros los trabajadores para evitar ser o formar parte uno de estos despidos? Yo diría algo que es indispensable, la capacitación constante", añadió.En cuanto a la simulación laboral, Aparicio Velázquez considera que lo que se requiere es una inspección del trabajo robusta por parte de las autoridades para evitar este tipo de actos ilegales que afectan el progreso y la calidad de vida de los trabajadores. “Lo que se necesita en principio cuentas para muchos de los temas de cumplimiento normativo en materia laboral es una inspección del trabajo robusta”, explico.Finalmente, Alma Paz también llama a los trabajadores a buscar que siempre se respeten sus derechos y a denunciar cuando no sucede así. “La gente puede denunciar este tipo de situaciones; sin embargo, no lo hacemos por miedo a quedarnos sin remuneración o por desconocimiento las accione. Una vez que hay una simulación laboral, en ese momento el trabajador puede hacer esta denuncia y sí hay sanciones, el problema es que no lo hacemos”, concluye.

https://noticiaslatam.lat/20250103/hay-que-creer-en-las-amenazas-el-sector-privado-en-mexico-podria-dar-5000-empleos-a-migrantes-1160200869.html

https://noticiaslatam.lat/20241101/el-mercado-laboral-en-mexico-retrocede-al-reportar-la-perdida-de-mas-de-275000-empleos---1158715419.html

https://noticiaslatam.lat/20211214/empleo-en-la-construccion-de-mexico-cayo-107-en-2020-1119305116.html

https://noticiaslatam.lat/20250109/mexico-opta-por-invertir-en-tecnologias-propias-para-dejar-de-ser-un-pais-de-maquila-1160297253.html

https://noticiaslatam.lat/20250107/economia-el-regreso-de-trump-y-unas-elecciones-ineditas-mexico-se-alista-para-los-retos-del-2025-1160169429.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, méxico, coparmex, gobierno de méxico, instituto mexicano del seguro social (imss), mercado de trabajo, despidos, 💬 opinión y análisis