Colombia asume el liderazgo de la CELAC "con una mirada lejos de EEUU"

16.04.2025

Este año, Colombia tendrá una fuerte actividad diplomática e integracionista, algo inédito para este país que también asumirá la presidencia de otras instancias importantes como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones y la Asociación de Estados del Caribe, observa en entrevista con Sputnik Óscar Sotelo Ortiz, analista político colombiano.El contexto internacional, signado por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, plantea un escenario complejo, pues "con la llegada de Trump, el panorama geopolítico se encuentra un poco enrarecido por los giros en Ucrania, la guerra comercial y las posiciones sobre Palestina", afirma el experto.Gustavo Petro, reconocido por su posición progresista en temas ambientales, busca posicionar la CELAC como un espacio libre de "tutelajes externos". La CELAC debe fortalecerse todavía másLa propuesta más llamativa de Petro, según el especialista, es el canje de deuda por acción climática: "Es un poco polémica. Se trata del cambio de deuda pública por acciones como reforestación y protección de la biodiversidad, tesis plasmada claramente en la COP16 del año pasado en Cali".Sin embargo, el analista reconoce que la ambición de Petro enfrenta el desafío de traducir ideas en acciones concretas. "Petro tiene muy buenos diagnósticos, pero la ejecución es a veces atropellada", afirmó.En cuanto a la guerra en la Franja de Gaza y la ofensiva contra el pueblo palestino —que La Haya ha calificado como un presunto genocidio—, Sotelo destaca la coherencia del mandatario colombiano, señalando que "es una de sus banderas, desde los valores actuales de la humanidad". La CELAC, dice, debe "repotenciarse como organismo", especialmente ante la crisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el sistema interamericano.Sobre la autonomía política y económica de América Latina, el analista explicó que "la CELAC es un espacio concreto de diálogo y concertación regional, excluyendo a EEUU y Canadá". Petro busca fortalecer este espacio frente a amenazas externas, como las arancelarias de Trump, mediante la coordinación política regional. Además, Colombia tiene "objetivos claros en igualdad de género, gestión sanitaria regional y producción latinoamericana de medicamentos", explicó.Asimismo, enfatizó que "el Gobierno colombiano insistirá en la transición energética, racionalización de recursos y protección de la Amazonía, así como la atención a temas migratorios y defensa de comunidades afrodescendientes e indígenas". Además, dijo, "promoverá la multipolaridad mediante reuniones CELAC-China y CELAC-Unión Europea".Gestionar el frente interno para avanzar en lo regionalSin embargo, no todo es favorable para Colombia. Sotelo Ortiz reconoce que las tensiones internas en torno a las reformas sociales impulsadas por Petro podrían afectar su liderazgo regional. Pese a las dificultades internas, el analista afirma que "eso no ha impedido que Petro cautive internacionalmente con ideas progresistas y novedosas sobre cambio climático, migraciones y justicia social". A su juicio, Petro aprovechará la CELAC para consolidar su liderazgo regional y definir su legado político, sobre todo en temas ambientales y sociales.En cuanto a la coexistencia de diversas orientaciones políticas dentro de la CELAC, Sotelo Ortiz sostiene que "el reto real de Petro será convertirla en el mecanismo regional más importante del hemisferio, independientemente de diferencias ideológicas". Considera también que "a todo el hemisferio le interesa una CELAC fuerte, teniendo en cuenta el contexto internacional y la guerra comercial impulsada por Trump".Sin embargo, el distanciamiento retórico con Washington podría acarrear riesgos. Pero, aunque reconoce posibles tensiones, descarta una ruptura total. "Petro no busca una relación hostil con Estados Unidos, pese al liderazgo antiestadounidense inherente a CELAC", aclara.La principal preocupación radica en la posible descertificación por parte de EEUU debido al aumento de cultivos ilícitos en Colombia durante el Gobierno de Petro. "Eso puede generar problemas financieros. Petro ha respondido endureciendo la política de seguridad contra grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN", indicó Sotelo.Sotelo Ortiz sintetizó que "la presidencia colombiana de la CELAC supone un esfuerzo por fortalecer la integración sur-sur y enfrentar con soberanía las relaciones con Estados Unidos, aceptando riesgos pero apostando claramente por la autonomía regional".

