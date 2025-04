https://noticiaslatam.lat/20250425/petro-en-china-la-celac-apuesta-por-reconfigurar-su-autonomia-regional-al-acercarse-a-pekin-1162225242.html

Petro en China: la CELAC apuesta por reconfigurar su autonomía regional al acercarse a Pekín

Petro en China: la CELAC apuesta por reconfigurar su autonomía regional al acercarse a Pekín

25.04.2025

En un contexto global atravesado por guerras comerciales, crisis ambientales y reconfiguración de alianzas, Petro llegará con el desafío de fortalecer una agenda común con la potencia asiática y proyectar un nuevo modelo de cooperación sur-sur.Un espacio para la integraciónLa presencia de Petro en el foro ocurre apenas semanas después de haber asumido la presidencia temporal de la CELAC. "[El político colombiano] ha manifestado su intención de ampliar los interlocutores de la región en el escenario internacional mediante la construcción de alianzas no tradicionales", explica Gerdel. A esto se suma un momento simbólicamente potente: el 7 de febrero, Colombia y China celebraron 45 años de relaciones diplomáticas, en un evento donde el presidente Xi Jinping felicitó a Petro y manifestó su voluntad de profundizar la asociación estratégica con Bogotá.Para Gerdel, estos elementos posicionan a Colombia en un rol protagónico en la reunión.En su visión, esa agenda debería enfocarse en seis objetivos clave: Uno de los temas estratégicos donde Colombia podría ocupar un lugar de interlocución privilegiada es en la transición energética. "China se ubica como el segundo socio comercial de Colombia, mientras que [Bogotá] ocupa el quinto lugar como [aliado de Pekín] en la región”, detalla Gerdel, citando cifras oficiales que muestran un intercambio comercial de 21.028 millones de dólares en 2024, con un crecimiento interanual de 11,7%.A pesar de su discurso ambientalista, Colombia es el segundo mayor proveedor de petróleo a China en América Latina, solo superado por Brasil. "Colombia exportó en 2024, 4.307 millones de dólares en petróleo y derivados al país asiático", precisa Gerdel. Sin embargo, la experta ve una oportunidad en esa aparente contradicción. "Colombia, al mismo tiempo que promueve la transición energética y el desarrollo de energías renovables, desempeña un papel estratégico en la región", afirma. A su juicio, el país sudamericano podría aprovechar su posición geográfica con salidas al Atlántico y Pacífico, su potencial renovable y su interés en diversificar su matriz energética para integrarse a largo plazo a la red global GEI liderada por China.Los desafíos por venirEn cuanto a los riesgos de este acercamiento, especialmente frente a críticas sobre dependencia o prácticas extractivistas, Gerdel es enfática: "La relación entre China y América Latina no debe medirse por la cantidad de memorándums firmados, sino por la cantidad de cadenas de valor compartidas que reduzcan la brecha tecnológica sur-sur".Para romper con el modelo tradicional de exportación de materias primas, propone un nuevo esquema de alianzas industriales. Frente a la competencia global entre grandes potencias, la directora del CVEC destaca que "el diálogo CELAC-China representa una oportunidad para reconfigurar la autonomía geopolítica latinoamericana". En su visión, este tipo de cooperación puede "reducir su histórica dependencia de actores tradicionales" como Estados Unidos o la Unión Europea, a través del acceso a inversiones y tecnologías no occidentales.Para ello, señala la necesidad de fortalecer espacios de gobernanza regional. "Es estratégico fortalecer un espacio de consenso de gobernanza regional robusto, como lo es el Foro China-CELAC", afirma. Dicho foro permitiría "sortear las sanciones y restricciones tecnológicas impuestas por Washington" y construir rutas comerciales propias que reflejen los intereses del sur global.A propósito de las críticas históricas hacia proyectos chinos en la región —por temas de impacto ambiental, falta de estándares sociales o nula transferencia de conocimiento—, Gerdel destaca que "la inversión para el desarrollo de energía verde y renovable ha superado a la inversión en hidrocarburos" en el marco del décimo aniversario de la Franja y la Ruta.Esa unidad, concluye la experta, será la clave para evitar repetir errores del pasado y construir una verdadera comunidad de futuro compartido, en la que China y América Latina avancen hacia una integración con valor agregado, respeto ambiental y soberanía tecnológica.

