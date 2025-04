https://noticiaslatam.lat/20250416/millones-de-chinos-aplauden-a-su-gobierno-por-que-pekin-aventaja-a-eeuu-en-la-guerra-comercial-1162046338.html

"Millones de chinos aplauden a su Gobierno": ¿por qué Pekín aventaja a EEUU en la guerra comercial?

TikTok se ha inundado de videos en los que proveedores chinos desvelan cómo es el proceso de producción de artículos de marcas de lujo, ya que el 80% de esa...

Bolsas de buena calidad a tan solo dos dólares y fábricas detrás de las enormes marcas de maquillaje, muebles de alta gama, juguetes, tenis, zapatos que se consumen en Europa, Estados Unidos y América Latina prácticamente todo el mundo... El catálogo parece infinito y una posibilidad a la mano de todos: "Aprende a importar". Y es que China y EEUU son los protagonistas de una guerra arancelaria que ha puesto a todos los mercados en la incertidumbre. Mientras que Washington impuso un arancel del 145% a las importaciones chinas, Pekín respondió con la imposición de un gravamen de 125%. Esto ha hecho que los productores chinos salgan a ofertar sus mercancías echando mano de la viralidad de las redes sociales. Pero mientras que desde China los fabricantes cierran filas en el sector privado y el sector gubernamental para sortear los aranceles de Donald Trump, en EEUU la historia es distinta. De acuerdo con una encuesta de CBS News/YouGov, realizada entre el 8 y el 11 de abril, 75% de los estadounidenses dijo que los aranceles de Trump aumentarían los precios en el corto plazo, mientras que el 49% aseveró que las políticas del actual presidente estaban empeorando su situación financiera, un alza de 7% en comparación al ejercicio de marzo. La polarización política y social es una realidad en el país norteamericano desde hace años. Así fue durante la Administración Biden y ahora lo es durante la gestión de Trump.A diferencia de Estados Unidos, en el gigante asiático hay una cohesión social y política real. En los últimos ocho años, casi 80 millones de chinos han salido de la pobreza gracias a las políticas de Xi Jinping. Además, su modelo económico enfocado en los intereses del Estado —pero de brazos abiertos hacia la globalización y los mercados internacionales— han hecho de China un país con unidad política. Todo ello podría jugar muy a favor del Gobierno de Xi en la guerra arancelaria. "China como una gran alternativa"En entrevista con Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas Silva, explicó que la guerra arancelaria iniciada por Washington es fruto de una crisis sistémica que enfrenta el país norteamericano, el cual ha dejado de ser punta de lanza en varios rubros. Pekín, en cambio, no solo está respondiendo a EEUU con la misma moneda arancelaria, sino que el gigante asiático también está plantando cara a las tarifas desde un terreno cultural y de reivindicación, agregó el experto. Al respecto, Humberto Morales, historiador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, indicó en charla con Sputnik que los contenidos que se han viralizado en TikTok "retan al mercado estadounidense con tecnologías y condiciones mucho más ventajosas, entonces aquí es un tema de guerra de mercados". La guerra arancelaria que protagonizan EEUU y China, desarrolló el historiador, podría generar una relocalización en el mercado mundial, pues, dice, "se van a generar nuevos bloques mercantiles", algo en lo que China tiene amplias posibilidades de llevar la delantera. "Parece que la puesta americana es arriesgada porque ahora tiene que buscar nuevos aliados". Para Rojas, "lo que estamos viendo un cambio de carácter geopolítico a nivel de hegemonía en el sentido de qué no nada más es un asunto de la fuerza productiva, sino también de la fuerza de convencimiento de los modelos políticos", abundó. "Los chinos aplauden a su Gobierno"La iniciativa de los productores chinos que han salido a revelar los procesos de fabricación de varios artículos de lujo, los proveedores y las páginas donde se pueden adquirir al menudeo y al mayoreo lo que ofertan, además de los tips de importación, muestran la cohesión social que tiene China, un factor que EEUU no goza. El profesor Morales explicó que China es un país gobernado por un fuerte Partido Comunista que, a su vez, cuenta con una gran presencia y aprobación entre sus más de 1.400 millones de habitantes. "Hay 15 millones de chinos que son clase media alta y que le aplauden a su Gobierno, independientemente de que este tenga fallas. No es el caso de Estados Unidos, y por supuesto, no es el caso de Europa", añadió. Con él coincidió el doctor Óscar Rojas, quien recordó que China, a diferencia de EEUU, es una República Popular que entiende que los procesos económicos tienen una dimensión a escala global, y una prueba de ello, dijo, es que a pesar de la competencia entre las mismas ciudades chinas en cuanto a producción, "siempre se respeta la proyección de conjunto", algo que contrasta con la estructura política de Estados Unidos y del mundo occidental, en general, "que se tratan de democracias formales, pero que son oligarquías sustantivas".China, recordó Rojas, viene de un proceso de enriquecimiento durante el cual millones de chinos salieron de la pobreza en los últimos 30 años. Esto, dijo, ha generado confianza de la población a sus estructuras políticas. "La china es una cultura que está recuperándose en grandes grados, y esos resultados hablan de una sociedad que se siente totalmente representada", concluyó.

