https://noticiaslatam.lat/20250422/elon-musk-se-alejara-del-gobierno-de-eeuu-tras-caida-de-tesla-termina-su-idilio-con-trump-1162171939.html

Elon Musk se alejará del Gobierno de EEUU tras caída de Tesla: ¿termina su idilio con Trump?

Elon Musk se alejará del Gobierno de EEUU tras caída de Tesla: ¿termina su idilio con Trump?

Sputnik Mundo

El multimillonario Elon Musk planea reducir ampliamente su trabajo para la Administración Trump para centrar sus esfuerzos en su compañía Tesla, cuyas... 22.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-22T23:58+0000

2025-04-22T23:58+0000

2025-04-22T23:58+0000

internacional

elon musk

eeuu

tesla

donald trump

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162172001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ec3df9db943629d6c6c73c6a4693503.jpg

Las enormes pérdidas para la empresa de automóviles eléctricos ya han generado consecuencias para Washington. Este 22 de abril, Elon Musk anunció que su participación en el Gobierno de Estados Unidos como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se reducirá.Y es que diversos analistas financieros sugieren que la caída de la firma automotriz se debe en buena medida a que el empresario no está lo suficientemente enfocado en el desempeño de la compañía desde que forma parte del círculo cercano del presidente Donald Trump.De hecho, Tesla emitió paralelamente un comunicado en el que reconoció que las perspectivas para la compañía son inciertas: "Esta dinámica, junto con un sentimiento político cambiante, podría tener un impacto significativo en la demanda de nuestros productos a corto plazo", agregó.El empresario de origen sudafricano fue solicitado por la Administración Trump para "reducir el el despilfarro y el fraude" en el Gobierno de Estados Unidos. Elon Musk había dicho que su plan de reducción presupuestal le ahorraría a Washington hasta 150.000 millones de dólares y también advirtió constantemente que el país se iría a la quiebra si no reducía su gasto público."Simplemente, no podemos sostener un déficit de 2 billones de dólares. Solo los intereses de la deuda nacional superan ahora el gasto del Departamento de Defensa, y gastamos mucho en el Departamento de Defensa. Estamos gastando como un billón de dólares en intereses. Si esto continúa, el país se declarará en quiebra de facto", declaró el multimillonario el pasado 26 de febrero.

https://noticiaslatam.lat/20250411/musk-estima-que-doge-lograra-un-ahorro-de-150000-millones-a-la-administracion-de-trump-1162006817.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, eeuu, tesla, donald trump, política