Más allá de la tensión religiosa en Moldavia: "Hay toda una atmósfera auténticamente opresiva"

Más allá de la tensión religiosa en Moldavia: "Hay toda una atmósfera auténticamente opresiva"

La permanente crisis política y territorial de Moldavia se redobla con un factor religioso. Los reiterados impedimentos para que el arzobispo de la Iglesia ortodoxa moldava, Marchel Mihaescu, no pueda viajar a Jerusalén para participar en la ceremonia del Fuego Sagrado, hacen subir la tensión en el país.Al igual que la víspera, la Policía moldava volvió a impedir el 18 de abril que Mihaescu y dos protodiáconos embarcaran en un avión con destino a Tierra Santa, so pretexto de no presentarse en el aeropuerto con la suficiente antelación, argumento que el religioso negó. El impedimento puede interpretarse como una medida de control político, dada la filiación de la Iglesia ortodoxa moldava con el Patriarcado de Moscú y su contraste con la Metropolia de Besarabia, dependiente de la Iglesia ortodoxa rumana y apoyada por el actual Gobierno moldavo, de orientación euroatlántica.Los hechos no pueden desligarse de un contexto dominado por la crisis política desatada por la detención y posterior arresto domiciliario de Evghenia Gutsul, gobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagaúzia. A Gutsul se le imputa una infracción en el uso de los fondos para la campaña electoral y falsedad documental, acusaciones que muchos consideran fabricadas y un signo de la creciente represión contra las voces disidentes en el país. Además, el 14 de abril, el Tribunal Constitucional de Moldavia anuló el derecho de Gagaúzia a elegir su Fiscal regional, decisión que solo puede tomar el Parlamento.Con su población mayoritariamente gagaúza (pueblo de origen túrquico) y rusófona, Gagaúzia ha sido históricamente un bastión de resistencia contra las políticas proeuroatlánticas de Chisináu. Su neutralización política parece responder a un intento del actual Gobierno moldavo de consolidar un proyecto nacional unitario, alineado con Rumanía y la UE, marginando a las minorías y territorios que se oponen a esta integración.El arresto de Gutsul es visto como un intento del Gobierno moldavo de debilitar a los opositores a la integración con la UE y a la posible unificación con Rumanía, un tema altamente sensible en el país. La anexión es otro factor que alimenta la tensión.¿Los engullirá Rumanía?El Ejecutivo liderado por Maia Sandu y el Partido Acción y Solidaridad (PAS) ha impulsado políticas de acercamiento a Bucarest, incluyendo la adopción de medidas como la enseñanza obligatoria del rumano y la eliminación progresiva del ruso en la esfera pública.Amplios sectores de la población rechazan esta orientación. El proceso puede contemplarse como una erosión de la soberanía moldava en favor de un proyecto geopolítico occidental, en detrimento de la diversidad cultural y política del país. Sandu y varios miembros de su equipo gubernamental disponen de pasaportes rumanos.La UE y EEUU apoyan firmemente al Gobierno de Sandu, presentándolo como un baluarte contra la influencia rusa. Sin embargo, ese respaldo podría estar contribuyendo a la desestabilización del país, al impulsar políticas que ignoran las aspiraciones de importantes sectores de la población. La insistencia en la integración con Rumanía y la OTAN, sin un consenso interno, puede agravar las divisiones y llevar a una escalada de tensiones, incluso con riesgo de conflicto abierto en el futuro."Hay toda una atmósfera auténticamente opresiva respecto a una serie de objetivos, que vienen planificándose desde hace años", explica a Sputnik Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. A su juicio, el objetivo de Chisináu de integrar el país a Rumanía es una forma de subyugar a un territorio poblado "de lo que en Occidente llaman prorrusos".Aguilar, que en 2019 ejerció de observador internacional durante las elecciones parlamentarias, destaca el monopolio de la publicidad y propaganda del que se vale el Gobierno moldavo y que aplicó de manera implacable durante el referéndum de adhesión a la UE."Hubo prohibición de partidos, prohibición de publicidad en contra, control de los medios de comunicación y hasta ocho ministros de la UE fueron allí a hacer propaganda junto a Sandu. La campaña la pagó la USAID, como ya sabemos por los documentos filtrados", recuerda.Transnistria de fondoAparte del objetivo de aplastar a la oposición interna del país, liderada por el Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM), y de acabar con la autonomía de Gagaúzia, la crisis no puede entenderse sin considerar el factor transnistrio.El Gobierno moldavo no controla la región, de facto independiente y abiertamente contraria a las aspiraciones euroatlánticas de las élites de Chisináu. Pese a los intentos de aislamiento, Transnistria presenta un nivel de desarrollo estable, incluso en comparación con la propia Moldavia."¿A qué le llaman ellos solucionar la cuestión de Transnistria? Pues, simplemente, a entrar a hierro y fuego, y hacerse con el control de la región. Porque, además, hay un importantísimo almacén militar desde la época de la Unión Soviética, que en estos momentos sería crucial para el régimen de Kiev", explica Aguilar.Un precio distintoFormalmente, Bruselas concedió a Moldavia el estatus de país candidato a adherirse a la UE. Pero los excesos que se registran últimamente en ese país parecen no ser merecedores de ningún reproche por parte del club comunitario. Esta postura del bloque europeo contrasta con la mantenida contra Georgia o Serbia, cuya calidad democrática es permanentemente discutida por la UE.Pero la ligazón de la presidenta Maia Sandu con las élites de Bruselas obra la dispensa que disfruta. "Porque esta señora hace lo que le piden que haga. ¿Y quién se lo pide? Se lo pide el entramado UE-OTAN, que son los que tienen claramente intereses estratégicos", concluye Aguilar.

